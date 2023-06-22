雙眼又痠又乾？「這些」注意事項有效緩解乾眼症！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「乾眼症注意事項排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大乾眼症注意事項。現代人的生活中，天天都必須與3C產品為伍，除了上班用電腦外，下班還會持續用手機追劇，使用這些電子產品，常常讓我們覺得眼睛又痠又乾澀，這時就必須小心，是不是「乾眼症」找上門了！「縮短使用3C的時間」讓雙眼休息 每天「熱敷眼周」保養靈魂之窗 ▲ 網友熱議五大乾眼症注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「乾眼症注意事項」的相關話題討論，可以發現「縮短使用3C產品的時間」受到網友熱烈討論，過度使用3C產品不僅會造成眼睛痠麻脹痛外，螢幕所發散的強烈藍光，經過瞳孔直射眼底，會對角膜、水晶體及黃斑部產生傷害，便有民眾在討論區分享「自己如何改善乾眼症」，建議大家少看手機，看30分鐘就要起來走走或眺望遠方，引來網友大讚「謝謝分享，已收藏」，表示自己也長年受乾眼症所苦，電子產品真的少用為妙；另外，「適時熱敷眼睛周圍」也是不少網友提及的注意事項之一，熱敷能夠幫助雙眼放鬆，減緩不適感，就有網友表示「我早中晚都熱敷，可以用熱毛巾或蒸氣眼罩，溫度在45度以下為佳」、「可以用熱毛巾或是熱敷器，熱毛巾要注意溫度，不要超過40度，然後敷大約10分鐘，記住不能太久」，建議大家要時常熱敷、按摩來保養靈魂之窗。而「隱形眼鏡挑選、配戴時長」是預防及改善乾眼症的關鍵事項，盡量減少佩戴隱形眼鏡以及挑選合適的隱眼格外重要，像是有網友在討論區表示「我從國中長時間戴隱形眼鏡到大學，大四開始發現隱眼摘下來幾乎沒有水分只差沒有硬化，才發現自己有乾眼症」，奉勸大家隱形眼鏡真的不要長時間戴；最後，「均衡飲食、多喝水」也是鄉民熱議的注意事項之一，必須做到均衡飲食、多攝取蔬果，例如胡蘿蔔、紅鳳菜等護眼食物，並多補充水分，減少吃刺激性食物。有網友分享自己改善乾眼症的經驗「眼睛乾澀通常是因為缺乏水份，特別是生活在炎熱乾燥的環境中的時候，所以一定要每天喝足夠的水」，同時也要避免高鹽零食與酒精，才能成功對抗乾眼症。若你也有相關症狀，還是要盡速尋求專業的醫療協助，因為乾眼症是角膜表面的慢性病，眼睛會有持續刺激或燒灼的症狀。因此，盡速治療才不會引起更嚴重的角膜損害。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「乾眼症注意事項排行」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01-2023/06/08，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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