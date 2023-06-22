絕美金黃花海！全台四大必訪向日葵景點

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「向日葵景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的向日葵景點排行。夏日將至，一向給人溫暖陽光印象的向日葵也即將盛開。你是否正在煩惱假期不知道該去哪裡踏青呢？我們整理了全台四大向日葵景點，不妨一起到向日葵花海中度過陽光明媚的午後時光吧！北台灣最大金黃花海在桃園 台中也藏兩處向日葵秘境 ▲ 全台TOP4向日葵景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內「向日葵景點」相關話題討論，發現全台灣受到最多網友議論的賞向日葵景點為位於桃園觀音的「向陽農場」。向陽農場腹地廣闊，是北台灣最大的向日葵農場。網上有許多人分享去向陽農場的心得表示：「向陽農場很適合親子同遊，入園費便宜，且可以全額折抵園區內消費」，並補充道「除了有花田之外，還可以跟小朋友一起摘花、玩碰碰車、小火車」，對於有小朋友的家庭來說是相當合適的親子景點。中台灣亦有兩個向日葵景點上榜，分別為「后里環保公園」以及「中社觀光花市」。其中后里環保公園的前身是垃圾掩埋場，但在整治之後搖身一變成為情侶共遊的熱門賞花地點，且公園內也有許多裝置藝術可供合影留念；台中另一處向日葵景點則為「中社觀光花市」，網友分享「雖然該園區距離台中市區大約需要30分鐘車程，但到達後發現花海很美麗，非常值得一遊」，但也提醒園內遮蔽物不多，可選擇太陽較緩和的時間點前往賞花，或帶上防曬配備避免曬傷。另外在新北金山也有一處鮮為人知的向日葵秘境，此區的向日葵種植在台大醫院金山分院所屬的空地上，因此而得名。網友就推薦「若有機會到附近遊玩，別忘了順道至這片向日葵花海走走，最後還可以再去逛逛金山老街」，建議喜愛賞花的民眾別錯過這處療癒景點。炎炎夏日裡，除了待在冷氣房中避暑，偶爾也需要走出戶外，呼吸新鮮空氣。如果你剛好也在煩惱該去哪裡的話，不妨前往欣賞向日葵的美景吧，一起踏出戶外，領略向日葵的美！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「向日葵景點排行」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01-2023/06/08，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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