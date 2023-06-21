快訊

賴清德拋政策盼縮短學費落差 陳建仁曝3配套：高中職學費全免

救命倒數30小時！鐵達尼號探索潛艦，安全設計早就出包？

遭近20人指控性騷、性侵 NONO：即刻停止演藝工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假將至！六大疫情延續 疾管署三重點提醒

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署提醒端午節防疫提醒。圖／疾管署提供
疾管署提醒端午節防疫提醒。圖／疾管署提供

端午連假將到、六大疫情延續，疾管署副署長羅一鈞表示，端午連假會增加人潮聚集，擔心連假後會有一波疫情升溫，並針對疫情提出三點提醒。

新冠、流感、腸病毒等呼吸道疾病目前疫情都在高原期，上一周平均每日新增245例新冠併發症、流感重症新增22例，以及1例腸病毒感染併發重症。羅一鈞說，建議民眾出遊到人潮壅擠等地方，不論室內外都可以戴口罩自保，同時民眾也可以完整接種疫苗儘速增加保護力，若身體不適應儘速就醫。

再者，病媒蚊威脅增，新增3例日本腦炎以及16例的台南群聚造成的登革熱本土病例。羅一鈞提醒不論是出遊或是在家中都要做好防蚊，家裏的花盆積水要清除，避免孑孓等孳生源。

最後，猴痘出現首例女性確診個案，目前感染源不明，累計168例本土病例。羅一鈞說，社區風險升高，高風險者應儘速完整接種猴痘疫苗，並免避免與不特定、多重人士親密接觸。

疫情 羅一鈞 連假

延伸閱讀

六大疫情持續 醫療機構等口罩鬆綁7月下旬再檢討

猴痘社區風險增 疾管署專案調查疫苗接種條件擬放寬

流感重症新增22例及11例死亡 公費抗病毒藥物延長到7月底

網傳嚇死人的本土新冠肺炎確診紀錄 羅一鈞緊急5字回應

相關新聞

新冠中重症死亡持續上升！ 陳秀熙指出「這三縣市」最高

防疫解封，疫情再現高峰，脆弱族群面臨中重症死亡威脅。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今指出，從過去資料可見，高血壓、心血管...

北市大同區Routine Fitness健身房傳惡意倒閉！申訴倍增至32件

台北市大同區大型健身房Routine Fitness昨天突然結束營業，北市法務局昨天下午派員到場發現業者未營業、且無法聯...

眼藥水怎麼滴最有效？食藥署曝「5NG行為」 藥效打折還導致副作用

眼睛疲勞時不少人都會點眼藥水舒緩不適，但你知道眼藥水的正確使用方法嗎？眼藥水的操作並沒有想像中的簡單，食藥署列出「5大NG行為」，提醒錯誤的操作方式，可能導致眼藥水效果變差，甚至增加副作用的風險。

端午連假首波國道車潮今湧現 明出遊7大地雷路段一次看

明天起為端午節4天連假（22日至25日），高速公路局預估首波車潮今天湧現，其中國5南向南港系統至頭城段將影響至深夜，晚間...

夏至聽起來「很熱」卻不是最熱！氣象局揭冷知識：酷暑這時才開始

今天是夏至，中央氣象局打趣分享氣象冷知識，夏至是北半球日照時間最長一天，預估台北約13小時42分鐘，白天時間最長，但並非...

黃子佼深陷性騷#MeToo風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

知名主持人黃子佼日前認了曾對未成年少女性騷後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦