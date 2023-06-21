端午連假將至！六大疫情延續 疾管署三重點提醒

端午連假將到、六大疫情延續，疾管署副署長羅一鈞表示，端午連假會增加人潮聚集，擔心連假後會有一波疫情升溫，並針對疫情提出三點提醒。

新冠、流感、腸病毒等呼吸道疾病目前疫情都在高原期，上一周平均每日新增245例新冠併發症、流感重症新增22例，以及1例腸病毒感染併發重症。羅一鈞說，建議民眾出遊到人潮壅擠等地方，不論室內外都可以戴口罩自保，同時民眾也可以完整接種疫苗儘速增加保護力，若身體不適應儘速就醫。

再者，病媒蚊威脅增，新增3例日本腦炎以及16例的台南群聚造成的登革熱本土病例。羅一鈞提醒不論是出遊或是在家中都要做好防蚊，家裏的花盆積水要清除，避免孑孓等孳生源。

最後，猴痘出現首例女性確診個案，目前感染源不明，累計168例本土病例。羅一鈞說，社區風險升高，高風險者應儘速完整接種猴痘疫苗，並免避免與不特定、多重人士親密接觸。