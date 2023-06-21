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批侯友宜、柯文哲核能政策新提舊論 環團籲深思別抄襲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）均拋出延役核二、核三主張；鴻海創辦人郭台銘（右）日前臉書發文主張建置小型核電廠。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）均拋出延役核二、核三主張；鴻海創辦人郭台銘（右）日前臉書發文主張建置小型核電廠。聯合報系資料照

能源政策成為2024總統參選人攻防議題，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲及鴻海創辦人郭台銘近期紛紛提出延役核二、核三廠。環團綠盟批柯侯從過去不支持核電延役立場如今變成髮夾彎，郭台銘甚至依然主張要設置小型核電廠，不僅政策漏洞百出，新政策內容卻都是舊論述，「讓人有回到過去時光錯置感，與2019年韓國瑜選總統時的訴求幾乎無任何差別」，呼籲能源政策要深思，而不是抄襲。

綠盟表示，柯文哲自2014年競選台北市長開始，針對核能態度多次表態「非反核，而是反對台灣發展核能，腦量台灣特殊地理結構，不僅疏散有困難，也無能力處理受汙染傷患，因此支持核一、核二退役，核四不續建，但民眾要有心理準備電價上漲」。

如今，柯文哲「要台積電，恐怕就要核電」的說法根本完全不理解產業趨勢。綠盟表示，台積電早就加入RE100倡議（全球再生能源倡議），承諾百分之百使用再生能源，而RE100並不包含核能，因此要台積電，才不是要核電，而是要大力發展再生能源，質問柯是否還記得並位當初說的話負責？是否能夠以曾任北長身分提出務實核災疏散計畫，並且擔任起總統參選人政治責任？

綠盟表示，侯友宜過去也多次表態「沒有核安就沒有核電」，更曾在2016年8月4日公開呼籲，北北基桃4縣市應態度一致，集中力量，包含要求台電提出終極處置場、嚴格把關核安，最重要的是一定要讓核一、核二廠準時除役；綠盟質疑，難道現在已有核安？國民黨有關注核廢料最終處置場要在哪裡的問題？侯友宜是否有以新北市長身分提出可行的核災緊急避難計畫？是否能擔任起總統參選人政策責任？

綠盟進一步指出，郭台銘近日再度於臉書發表能源政策，仍是換湯不換藥，一樣事延役核電及小型核電廠。綠盟痛批，郭這1個月來就像卡在時間迴圈，完全沒有進步、沒做功課，不斷在能源政策誤導資訊；郭欲在3年內重啟老舊核電廠，忽略核電延役至少要數年的檢查、評估，以及小型核電廠核廢料更多的事實，認為郭台銘是想放水核安，企圖讓台灣成為核工業的試驗場。

綠盟表示，未來預計會有更多台灣企業加入RE100倡議，若台灣還回頭擁抱核能，恐在國際供應鏈上被淘汰，針對柯、侯2人針對核能的論述，質疑到底是為反對民進黨現有能源政策而反對，還是自己真正有一套完整且成熟，並符合國際凈零趨勢的能源政策？

綠盟重申，無論反核、擁核，都要面對核廢料問題及老舊核電廠高風險威脅，柯、侯、郭3人身為政治人員均主掌重啟核電，表示將在台灣繼續製造更多核廢料，加劇核廢料處理困境，尤其柯、侯2人都曾任地方首長，若要擁抱核電就應直球對決，回答核廢料處理問題。

綠盟批，侯友宜及柯文哲在能源政策上完全抄襲前一個被死當的韓國瑜，柯侯的能源政策再這樣下去，可能也會是不及格。要成為總統參選人要有「在地觀」與「國際觀」，正視在地台灣核廢料無處可去，老舊核電廠無法延役的事實、認知國際上淘汰核能，發展再生能源才是主流的事實，才不會在這場總統大選中再次被選民死當；解鈴還須繫鈴人，能源政策要深思，而不是抄襲。

核電 核廢料 核能

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