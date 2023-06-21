新冠中重症死亡持續上升！ 陳秀熙指出「這三縣市」最高

防疫解封，疫情再現高峰，脆弱族群面臨中重症死亡威脅。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今指出，從過去資料可見，高血壓、心血管疾病、糖尿病為三大非新冠超額死因之首，國外研究顯示若停用高血壓藥物或沒有妥善監控血糖，都會導致死亡率上升。目前台灣XBB盛行率達到83%，已追上全球，另可見中重症及死亡比例均持續上升，尤以宜蘭、花蓮、台東地區中重症率最高，其次為雲林、嘉義、台南地區，應加強醫療量能配置調整。

陳秀熙指出，台灣中重症比例達到每周每百萬人73.7人，死亡比例達到每周每百萬人10.5人，皆為持續上升趨勢。目前宜蘭、花蓮、台東地區中重症率最高，其次為雲林、嘉義、台南地區，離島則為最低。又以50歲以上族群中重症率相較年輕族群高，這些人大部分為慢性病族群。

根據台灣疫情資料，陳秀熙分析，相較於40到49歲，50到59歲中重症及死亡風險高2.5倍、60到69歲高5.9倍、70到79歲高12.8倍，80歲以上高14.4倍。相較於無慢性病者，有高血壓者重症及死亡風險高3成，糖尿病者高4成，凝血功能異常者高7成。打過單價或雙價追加劑者，中重症及死亡風險則比沒打過者低5到9成。

陳秀熙指出，根據國外研究顯示，停用高血壓藥物，可能導致新冠相關死亡風險增加2.4倍至3.8倍。另有研究顯示，疫情期間糖尿病偵測率下降32%及糖化血色素監測率下降63%，導致英格蘭地區死亡率上升19%，愛爾蘭、蘇格蘭及威爾斯地區死亡率上升13%，反之，若糖尿病患者控制血糖可，可減少74%突破性感染。

陳秀熙提醒，我國去年非新冠超額死亡前三名就是高血壓、心血管疾病、糖尿病，應將全國民眾進行風險分層管理，藉此規劃精準疫苗及治療，並為醫療照護量能做出最適當的調整。