眼藥水怎麼滴最有效？食藥署曝「5NG行為」 藥效打折還導致副作用

眼睛疲勞時不少人都會點眼藥水舒緩不適，但你知道眼藥水的正確使用方法嗎？眼藥水的操作並沒有想像中的簡單，食藥署列出「5大NG行為」，提醒錯誤的操作方式，可能導致眼藥水效果變差，甚至增加副作用的風險。

眼藥水的正確操作方式常被忽略，食藥署在官網列出常見的「5大NG行為」，第一項幾乎人人都會犯，就是「藥水直接點在眼球表面」，因為這樣操作會誘發眨眼的反射動作，並促進淚水的分泌以排除眼中異物，導致眼藥水無法有足夠的停留時間，讓藥效大打折扣。

其他的 NG行為還有「點藥水後沒有按壓眼頭與閉眼休息」、「未依藥量指示使用」、「點不同的眼藥水未間隔5分鐘」、「未避免眼藥水瓶口碰他物」。

食藥署表示，眼藥水要發揮效用，最重要的是停留患部的時間夠久，除了眨眼動作會將藥水排除眼眶，眼頭的鼻淚管開口也會讓藥水流進喉嚨，導致劑量減少，而從喉嚨吞嚥下的眼藥水，也有可能增加全身副作用的風險。

再就是劑量不是越多就越有效，在正確點藥的狀況下，點眼藥水只要一滴就夠了。眼球與眼瞼之間，大約只有20至30微升的容積，而一滴眼藥水的體積大概是25到75微升，所以只需要讓藥水有足夠的時間停留在患部，多點也只是浪費掉而已。由於眼眶的容積有限，如果治療時需要點一種以上的藥水或藥膏，最好能間隔5分鐘左右，讓每一種藥物都能被充分吸收，依藥品不同，使用順序應該是先點眼藥水，再點眼用懸浮液，最後再使用眼藥膏。

點眼藥水時要注意不要讓瓶口碰觸到其他物品。雖然大部分的眼藥水都含有防腐劑，仍無法完全主絕細菌滋生，避免碰觸瓶口就是最主要的預防方式，但據調查，多數人在使用上，常會將瓶口碰觸到眼睛、睫毛或臉頰，都可能導致眼藥受到汙染。

食藥署也提醒「2點注意事項」，要注意眼藥水的保存方式，以及要遵醫囑按時點眼藥水。食藥署表示，大部分的眼藥水都可以在室溫保存，但有些眼藥水需要採冷藏方式保存，建議使用前應先詳閱說明書，以免影響藥物品質。另外，治療眼部疾病，需切實遵照醫師建議使用時間及劑量，才能控制病況，早日痊癒。