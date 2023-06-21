台灣仲夏旅遊節35項活動開跑 紐約時代廣場也加入宣傳

「2023台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festival」以「清涼」、「消暑」、「涼品」、「山林」四大主軸，匯聚13個國家風景區和22個縣市政府，即日起至9月推出35項台灣夏日特色旅遊活動，包括東海岸大地藝術節暨月光‧海音樂會、2023島嶼生活節、Fun遊茂林‧清涼呷冰及阿里山四季茶旅－夏季茶會等，下個月更將於美國紐約時代廣場播放宣傳片。

交通部長王國材表示，今年截至前天(19日)已累計有246萬人次國際觀光客來台，年底目標600萬人次，明年回到疫情前1200萬人次。台灣仲夏旅遊節以四大主軸推出35項活動，邀請全國民眾一起參與，今年不僅有主題曲，也與齊柏林基金會合作拍攝宣傳短片，預計下個月在美國紐約時代廣場播放，讓世界看見台灣夏季之美。另外，三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票7月1日上路，平常可作為通勤使用，假日可當公共運輸低碳旅遊，鼓勵大家多利用。

「2023台灣仲夏旅遊節」推出四大主軸系列活動，「清涼」主軸將於7月15日起於基隆和平島舉辦2023島嶼生活節，結合傳統藝術與獨立音樂風格，並打造海灘上沉浸式互動餐食劇場。「消暑」主軸即日起至11月31日於台東縣都歷園區及東海岸沿線舉辦2023東海岸大地藝術節暨月光‧海音樂會，邀請藝術家駐地創作，並舉辦多場月光‧海音樂會。

「涼品」主軸的Fun遊茂林‧清涼呷冰，於7月至8月針對高雄觀光圈區域業者為範圍，推出消費滿額享涼夏優惠，並於7月1日在高雄大遠百推出涼品嘉年華快閃市集主題活動。「山林」主軸的阿里山四季茶旅－夏季茶會，預計7月22日結合阿里山夏季節氣及自然景觀辦理夏季茶會。