觀光署9月15日掛牌 王國材：現任局長張錫聰也是署長人選之一

行政院去年5月提出轄下機關改組修正草案，立法院今年5月通過交通部觀光局跟中央氣象局升格，未來將升為觀光署及中央氣象署，預計9月15日掛牌。交通部長王國材今天出席2023台灣仲夏旅遊節記者會受訪被問到署長人選，他表示，人選有很多個，包括現任觀光局長張錫聰也是重要人選之一，會在掛牌前公布。

王國材今受訪表示，觀光署長人選有很多個，包括現任觀光局長也是重要人選之一，期待署長對於觀光有很多專業、善於行銷，帶領觀光邁向下一個新氣象，討論完之後會跟行政院做最後確認，並於9月15日前公布。

張錫聰先前曾指出，觀光局升格後的員額將增加100人，從182人增加至282人，預算由行政院統籌調整，主要改變包括賦予政策決策權、發揮協調整合功能、增加駐外辦事機構員額。另外，今年國際觀光客以600萬人次為目標，明年預計達1200萬人次，恢復疫情前水準。