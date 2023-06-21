快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

觀光署9月15日掛牌 王國材：現任局長張錫聰也是署長人選之一

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材（中）表示，現任觀光局長張錫聰（左3）也是觀光署長重要人選之一。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材（中）表示，現任觀光局長張錫聰（左3）也是觀光署長重要人選之一。記者周湘芸／攝影

行政院去年5月提出轄下機關改組修正草案，立法院今年5月通過交通部觀光局跟中央氣象局升格，未來將升為觀光署及中央氣象署，預計9月15日掛牌。交通部長王國材今天出席2023台灣仲夏旅遊節記者會受訪被問到署長人選，他表示，人選有很多個，包括現任觀光局長張錫聰也是重要人選之一，會在掛牌前公布。

王國材今受訪表示，觀光署長人選有很多個，包括現任觀光局長也是重要人選之一，期待署長對於觀光有很多專業、善於行銷，帶領觀光邁向下一個新氣象，討論完之後會跟行政院做最後確認，並於9月15日前公布。

張錫聰先前曾指出，觀光局升格後的員額將增加100人，從182人增加至282人，預算由行政院統籌調整，主要改變包括賦予政策決策權、發揮協調整合功能、增加駐外辦事機構員額。另外，今年國際觀光客以600萬人次為目標，明年預計達1200萬人次，恢復疫情前水準。

觀光局 行政院 交通部長

延伸閱讀

太扯！ 酷航班機抵台少顆輪胎 王國材：民航局會調查

鄭文燦出招台鐵償債容積移轉 王國材：樂觀調派收入

酷航抵台發現少一顆輪胎 王國材：依程序進行調查

TPASS月票整備上路 王國材：嘉惠桃園-雙北13萬人

相關新聞

夏至聽起來「很熱」卻不是最熱！氣象局揭冷知識：酷暑這時才開始

今天是夏至，中央氣象局打趣分享氣象冷知識，夏至是北半球日照時間最長一天，預估台北約13小時42分鐘，白天時間最長，但並非...

黃子佼深陷性騷#MeToo風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

知名主持人黃子佼日前認了曾對未成年少女性騷後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

今天本周最熱！一張圖看「端午連假」天氣：午後降雨範圍擴大

明起四天端午連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，台灣附近水氣增多，午後熱對流的發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍...

Skytrax全球最佳航空揭曉！ 新航奪冠、長榮第9、星宇首入榜拿下38

被稱為航空界奧斯卡的Skytrax昨公布最新2023年最佳航空公司排名，其中新加坡航空再度奪得全世界最佳航空公司第一名，...

梅雨進補！翡翠水庫蓄水率回到76%今年供水無虞

日前受到梅雨鋒面和西南季風的影響，各地水庫儲水量皆有上升，供應大台北600萬人口的翡翠水庫，蓄水率已回升到76%；翡翠水...

又上榜！酷澎進口中國環保杯檢驗違規 業者：已邊境銷毀、停止進口品牌同類商品

跨境購物越來越頻繁，政府相關單位也持續嚴密把關。食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦