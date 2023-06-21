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北市大同區Routine Fitness健身房傳惡意倒閉！申訴倍增至32件

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
消保官統計至昨下午5點，收到16申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。北市法務局提供
消保官統計至昨下午5點，收到16申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。北市法務局提供

北市大同區大型健身房Routine Fitness昨天突然結束營業，北市法務局昨天下午派員到場發現業者未營業、且無法聯繫負責人，消保官統計至昨下午5點，收到16件申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。

北市法務局簡任消保官龔千雅表示，北市府後續仍持續通知業者到府說明，釐清後續退費及處理機制，以維護消費者權益。

針對「Routine Fitness RF健身房」傳惡意倒閉案的後續處理，簡任消保官龔千雅說，北市府統計至今天上午9時，已收到32件民眾申訴案，昨下午法務局消保官會同本府體育局前往健身房門市稽查，現場無人員在場。市府後續將通知業者到府說明，釐清後續退費及處理機制，以維護消費者權益。

消保官也提醒消費者，若採取信用卡一次支付價金，可洽發卡銀行申請信用卡爭議帳款，若採取分期繳款方式，可洽銀行或貸款機構申請止付未提供服務部分的餘額。

消保官統計至昨下午5點，收到16申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。北市法務局提供
消保官統計至昨下午5點，收到16申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。北市法務局提供
消保官統計至昨下午5點，收到16申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。北市法務局提供
消保官統計至昨下午5點，收到16申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。北市法務局提供

消保官 北市 健身

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