北市大同區Routine Fitness健身房傳惡意倒閉！申訴倍增至32件

台北市大同區大型健身房Routine Fitness昨天突然結束營業，北市法務局昨天下午派員到場發現業者未營業、且無法聯繫負責人，消保官統計至昨下午5點，收到16件申訴案，不過到今天上午9點，申訴案已經倍增到32件。

北市法務局簡任消保官龔千雅表示，北市府後續仍持續通知業者到府說明，釐清後續退費及處理機制，以維護消費者權益。

針對「Routine Fitness RF健身房」傳惡意倒閉案的後續處理，簡任消保官龔千雅說，北市府統計至今天上午9時，已收到32件民眾申訴案，昨下午法務局消保官會同本府體育局前往健身房門市稽查，現場無人員在場。市府後續將通知業者到府說明，釐清後續退費及處理機制，以維護消費者權益。