快訊

評／《社救法》這一制度問題，造成百萬「遊民預備軍」？

懲戒法院前院長4度性騷女部屬 長官鼓勵提告：混蛋一定要讓他死

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

台南疫區國中小巡檢孳清 防堵登革熱疫情

中央社／ 台南21日電

台南市6月12日出現今年全國首例本土性登革熱病例以來，全市累計17例，市府已對疫區國中小學展開巡檢及清除孳生源，防堵疫情進入校園。

台南市仁德區、永康區、東區等行政區出現本土性登革熱，12日起迄今累計17人確診，台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，教育局昨天起已對疫區國中小學全面展開環境體檢，巡檢校園及清除孳生源，且擬定暑假登革熱稽查輔導計畫，查核學校防疫作為。

教育局表示，雨後1週是登革熱防治關鍵期，校園戶內外盆栽、水桶、帆布、屋簷排水槽、馬桶、地下室、水溝、校舍頂樓等處，將加強清除積水，定期修剪樹木、割草、清理落葉，並配合環保局及衛生局進行校內工地稽查。

此外，教育局也結合科技防疫，運用校園登革熱預警系統，每週公告高危險及警戒區，落實巡檢孳清，確實清除積水，以降低病媒蚊密度，避免疫情爆發。

面對暑假即將到來，教育局也提醒民眾發揮公德心，到校運動勿將垃圾及飲料瓶罐隨意丟棄，減少病媒蚊孳生可能性。

台南市長黃偉哲也說，登革熱防疫沒有捷徑，只能徹底清除室內外孳生源，掃除積水容器，才能有效防止疫情蔓延。近期鋒面影響紓解旱象，也增添登革熱防疫難度，市民務必「日日滅蚊、週週孳清」，落實「巡、倒、清、刷」，給家人和自己一個無蚊空間。

登革熱 教育局

延伸閱讀

不敢輕忽 屏縣登革熱防治演練查4個陽性積水容器

台南登革熱累積17例 源頭疑是東區大同里民赴泰旅遊染疫

病媒蚊威脅增！台南登革熱群聚新增16例 日本腦炎+3例

台南登革熱疫情持續 日本腦炎又來亂在西港添一個案

相關新聞

北市大同區Routine Fitness健身房傳惡意倒閉！申訴倍增至32件

台北市大同區大型健身房Routine Fitness昨天突然結束營業，北市法務局昨天下午派員到場發現業者未營業、且無法聯...

夏至聽起來「很熱」卻不是最熱！氣象局揭冷知識：酷暑這時才開始

今天是夏至，中央氣象局打趣分享氣象冷知識，夏至是北半球日照時間最長一天，預估台北約13小時42分鐘，白天時間最長，但並非...

黃子佼深陷性騷#MeToo風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

知名主持人黃子佼日前認了曾對未成年少女性騷後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

汗腺炎屁股化膿潰爛 嘉義長庚創首例腹「鮪魚肚」填臀部

化膿性汗腺炎在台灣盛行率僅1%，在醫學上一直被認為是孤兒病，但近期有醫師發現，患者前期只是長痘痘，經常被誤診為毛囊炎，直...

台灣仲夏旅遊節35項活動開跑 紐約時代廣場也加入宣傳

「2023台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festival」以「清涼」、「消暑」、「涼品」、「...

觀光署9月15日掛牌 王國材：現任局長張錫聰也是署長人選之一

行政院去年5月提出轄下機關改組修正草案，立法院今年5月通過交通部觀光局跟中央氣象局升格，未來將升為觀光署及中央氣象署，預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦