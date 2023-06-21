台南疫區國中小巡檢孳清 防堵登革熱疫情

台南市6月12日出現今年全國首例本土性登革熱病例以來，全市累計17例，市府已對疫區國中小學展開巡檢及清除孳生源，防堵疫情進入校園。

台南市仁德區、永康區、東區等行政區出現本土性登革熱，12日起迄今累計17人確診，台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，教育局昨天起已對疫區國中小學全面展開環境體檢，巡檢校園及清除孳生源，且擬定暑假登革熱稽查輔導計畫，查核學校防疫作為。

教育局表示，雨後1週是登革熱防治關鍵期，校園戶內外盆栽、水桶、帆布、屋簷排水槽、馬桶、地下室、水溝、校舍頂樓等處，將加強清除積水，定期修剪樹木、割草、清理落葉，並配合環保局及衛生局進行校內工地稽查。

此外，教育局也結合科技防疫，運用校園登革熱預警系統，每週公告高危險及警戒區，落實巡檢孳清，確實清除積水，以降低病媒蚊密度，避免疫情爆發。

面對暑假即將到來，教育局也提醒民眾發揮公德心，到校運動勿將垃圾及飲料瓶罐隨意丟棄，減少病媒蚊孳生可能性。

台南市長黃偉哲也說，登革熱防疫沒有捷徑，只能徹底清除室內外孳生源，掃除積水容器，才能有效防止疫情蔓延。近期鋒面影響紓解旱象，也增添登革熱防疫難度，市民務必「日日滅蚊、週週孳清」，落實「巡、倒、清、刷」，給家人和自己一個無蚊空間。