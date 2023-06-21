相隔4年 花蓮港天宮、白沙屯拱天宮雙女神將合體遶境

相隔近4年，苗栗縣通宵鎮拱天宮媽祖受到花蓮港天宮邀請，將於年底再度到花蓮，雙女神一同遶境祈福，港天宮表示，時間已定在12月8日到10日，至於詳細遶境路線，將於10月下旬公布。

港天宮曾於2019年慶祝建廟36周年，舉辦盛大的遶境祈福活動，首度請來苗栗白沙屯拱天宮媽祖，與港天宮媽祖一同遶境3天，當時引起轟動，大批信眾沿路追隨。

港天宮董事長賴榮文昨天率領董監事們到苗栗，當面邀請白沙屯媽祖今年底再度移駕到花蓮遶境，獲得拱天宮主委洪文華等人的支持，雙方敲定12月8日到10日再度「雙媽會」。

賴榮文說，港天宮是花東最大的媽祖廟，今年迎來建廟40周年慶，在媽祖的請示，再次邀請白沙屯媽祖來花蓮同遶境祈福，透過雙女神的合體遶境，除了宗教文化，也希望帶動花蓮觀光發展。