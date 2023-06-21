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相隔4年 花蓮港天宮、白沙屯拱天宮雙女神將合體遶境

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港天宮主委賴榮文（右）面邀白沙屯拱天宮媽祖再次到花蓮遶境，獲拱天宮主委洪文華支持。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮主委賴榮文（右）面邀白沙屯拱天宮媽祖再次到花蓮遶境，獲拱天宮主委洪文華支持。圖／花蓮港天宮提供

相隔近4年，苗栗縣通宵鎮拱天宮媽祖受到花蓮港天宮邀請，將於年底再度到花蓮，雙女神一同遶境祈福，港天宮表示，時間已定在12月8日到10日，至於詳細遶境路線，將於10月下旬公布。

港天宮曾於2019年慶祝建廟36周年，舉辦盛大的遶境祈福活動，首度請來苗栗白沙屯拱天宮媽祖，與港天宮媽祖一同遶境3天，當時引起轟動，大批信眾沿路追隨。

港天宮董事長賴榮文昨天率領董監事們到苗栗，當面邀請白沙屯媽祖今年底再度移駕到花蓮遶境，獲得拱天宮主委洪文華等人的支持，雙方敲定12月8日到10日再度「雙媽會」。

賴榮文說，港天宮是花東最大的媽祖廟，今年迎來建廟40周年慶，在媽祖的請示，再次邀請白沙屯媽祖來花蓮同遶境祈福，透過雙女神的合體遶境，除了宗教文化，也希望帶動花蓮觀光發展。

港天宮表示，目前正規畫白沙屯媽祖遶境相關事宜，詳細路線預計10月下旬出爐，屆時會公布在臉書及官網，相關資訊可上花蓮港天宮臉書粉絲專頁官網查詢。

花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖曾於2019年在花蓮市區一同遶境，讓信眾為之沸騰。圖／本報資料照片
花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖曾於2019年在花蓮市區一同遶境，讓信眾為之沸騰。圖／本報資料照片
花蓮港天宮是花蓮最大的媽祖廟，今年再次邀請到苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖一同遶境。圖／本報資料照片
花蓮港天宮是花蓮最大的媽祖廟，今年再次邀請到苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖一同遶境。圖／本報資料照片
花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖曾於2019年在花蓮市區一同遶境，讓信眾為之沸騰。圖／本報資料照片
花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖曾於2019年在花蓮市區一同遶境，讓信眾為之沸騰。圖／本報資料照片

白沙屯媽祖 遶境 花蓮

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