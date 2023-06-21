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端午改吃水晶粽僅130大卡 取代傳統粽熱量高不易消化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
金色年代長照社團法人也在端午前夕舉辦「金色奧林匹克日划龍舟錦標賽」，邀請機構內多位長者共襄盛舉創意划龍舟活動。圖／天晟醫院提供
金色年代長照社團法人也在端午前夕舉辦「金色奧林匹克日划龍舟錦標賽」，邀請機構內多位長者共襄盛舉創意划龍舟活動。圖／天晟醫院提供

端午節就在明天，桃園天成醫療體系旗下中壢天晟醫院、楊梅天成醫院與金色年代長照社團法人為了歡慶佳節，推出健康吃肉粽講座，營養師表示，粽子糯米吃多不易消化，因此教民眾可用西谷米製作「水晶粽」取代傳統糯米，減少身體負擔。

中壢天晟醫院營養師李昌儒表示，傳統粽子主要以糯米製作，因含較多「支鏈澱粉」，吃多易消化不良、胃脹氣，不但營養不均衡，熱量也超標，想要吃得健康無負擔，不妨運用均衡飲食搭配小技巧。

李昌儒建議，份量拿捏可將粽子放入碗中估算，糖尿病病友需留意澱粉的攝取量，搭配涼拌菜、蔬菜湯等，富含膳食纖維又有飽足感。飯後可吃水果，如芒果、鳳梨都含豐富的澱粉酶，有助消化。

楊梅天成醫院營養師陳美玉也教民眾，使用西谷米製作「水晶粽」取代傳統糯米，西谷米不但較好消化，且口感Q彈，也能避免食用到硼砂等有害物質，造成身體負擔。內餡採黃地瓜、紫地瓜，富含植化素及纖維，可維持腸道健康、保護視力，並具有抗氧化等功效。

製作1顆僅130大卡水晶粽的方式為，將200公克西谷米加入水中、泡20分鐘膨脹，再將20公克白砂糖及1大匙植物油加入拌勻備用，並把內餡的300公克黃、紫地瓜洗淨後去皮切塊，用電鍋蒸熟後趁熱壓成泥並加入糖45公克、植物油1大匙，並分成10等分，之後再將水晶粽包好並放入電鍋中，蒸30分鐘後即可食用。

而金色年代長照社團法人也在端午前夕舉辦「金色奧林匹克日划龍舟錦標賽」，邀請機構內多位長者共襄盛舉創意划龍舟活動，分組比賽傳統童玩「套圈圈」遊戲，歡度慶祝端午佳節。

端午節就在明天，營養師表示，粽子糯米吃多不易消化，因此教民眾可用西谷米製作「水晶粽」取代傳統糯米，減少身體負擔。圖／天晟醫院提供
端午節就在明天，營養師表示，粽子糯米吃多不易消化，因此教民眾可用西谷米製作「水晶粽」取代傳統糯米，減少身體負擔。圖／天晟醫院提供

粽子 長照 划龍舟

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