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夏至天氣炎熱 花蓮縣消防局提醒預防熱傷害

中央社／ 花蓮縣21日電

今天是農曆24節氣中的「夏至」，天氣晴朗炎熱，氣象資訊指中午前後花蓮縣為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率；花蓮縣消防局提醒民眾小心中暑、預防熱傷害。

時序進入夏天高溫炎熱天氣，花蓮縣消防局表示，民眾暴露在高溫環境的頻率或時間增加，容易出現心情煩躁、頭痛、噁心等中暑或熱衰竭現象，嚴重時，可能導致抽搐、心律不整、肌肉無力，甚至面臨死亡的風險，或釀成意外事故。

對於熱傷害6大高風險族群（嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者），更應注意避免或減少曝曬於高溫環境下。

民眾從事戶外活動後容易出現相關熱傷害的情況，因此出門檢查是否備妥防熱裝備，如寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、帶水瓶，注意保持涼爽、多喝水、選對活動時間及地點，隨時留意自己身體狀況，避免熱傷害發生。

預防熱傷害首要為「保持涼爽」，衣著建議穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服；戶外工作者可使用個人防護用具。另外，避免陽光直射，在室內窗戶加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱能；也不要將幼童及寵物單獨留在車內。

雇主應提供戶外工作者適當休息場所，避免暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生。

預防第二步驟為「補充水分」，定時補充水分，不能等到口渴才喝水，且保持每天喝至少2000cc白開水的好習慣，可依活動強度、身體狀況、氣候環境等而適度調整；患有疾病或經醫囑須限制飲水量者則例外。

長時間從事高強度活動或工作者，身體勢必流失大量的水分，同時體內的電解質也跟著流失，這時候就須適度補充含有電解質（鹽分）的液體，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況，但有鹽分攝取限制者，應遵循醫師的建議。切記勿選擇補充含酒精及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

第三步為「提高警覺心」，適時留意氣象局所發布的氣象高溫警訊，嬰幼童及長者避免於炎熱高溫時段外出，如果必須外出，行走於陰涼處及注意防曬措施。戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，要儘快休息並補充水分。如果出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫，必要時立即就醫尋求醫療協助。

花蓮縣消防局指出，高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱急症，高溫來襲時應儘可能待在室內，若需外出應先做好防曬措施，隨時補充水分，如發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

高溫 花蓮

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