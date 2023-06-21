快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台30萬失智者易遭詐！國健署合作農會友善金融場域護老農荷包

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
長輩遭詐騙案件層出不窮，日前新北市74歲阿嬤急忙到銀行要匯款，中和女警胡家溱到場了解，確認又是詐團亂槍打鳥假冒其孫誆稱急用錢，欲詐騙32萬元，經勸解後成功阻詐。示意圖。記者王長鼎／翻攝
長輩遭詐騙案件層出不窮，日前新北市74歲阿嬤急忙到銀行要匯款，中和女警胡家溱到場了解，確認又是詐團亂槍打鳥假冒其孫誆稱急用錢，欲詐騙32萬元，經勸解後成功阻詐。示意圖。記者王長鼎／翻攝

台灣將在2025年入超高齡社會，老年人口比例將達20%，根據衛福部統計，台灣失智者已經超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨著年齡增加呈現倍增趨勢。失智者因認知功能障礙，更容易遇到財務管理困難、金融詐騙等事，國健署今年與全國農會合作，提升新進人員認識失智症，提升辨識失智症客戶的敏感度，保障老農金融安全。

國健署社區健康組組長羅素英表示，高齡者、失智者面對財物管理問題時，更需要金融單位、專業人士從旁協助。由於失智者認知功能障礙，更容易遇到財務管理、金融詐騙等事。為了強化失智友善金融場域，確保失智者能平等使用金融服務，金融機構對於保障失智者的金融安全，也扮演重要角色。

羅素英表示，考量長輩也有上銀行的需要，國健署109年起與台灣失智症協會及銀行試辦行員培訓協助失智者，並製作單張提供各家銀行運用。

有鑒於農村青壯年人口外移、高齡比例高，高齡者於農村獨居情形逐漸普遍，國健署今年與中華民國農民團體幹部聯合訓練協會合作，自1月起針對農會信用部新進人員進行「金融場域高齡失智顧客關懷」教育訓練，透過培訓信用部服務人員認識失智症，提升辨識失智症顧客的敏感度，及了解如何與失智者溝通、應對，以培養同仁正確的失智症識能與友善態度，並保障老農金融安全。

羅素英指出，期望透過培訓農會業務人員，將守護失智者四大任務「看、問、留、撥」向下紮根與推廣，共同打造失智友善金融場域：

1.看（發現異狀）：觀察到異常或重複行為。

2.問（主動詢問）：主動詢問需求，主動引導目標。

3.留（安心留置）：轉移注意力，安撫情緒，並提供休息空間。

4.撥（聯繫資源協助）：請求警察局協助，靜待家屬前來。

羅素英表示，深入在地的農會，除了提供產銷、推廣、信用與保險等金融服務，也藉由長期接觸當地長者的機會，擔任守護者，透過「失智症10大警訊徵兆」，發現疑似失智症早期症狀的客戶時，能提醒及早就醫，延緩失智症的病程。該課程回饋正向，未來國健署將針對此一模式，與其他金融業者共襄盛舉，建構台灣失智友善的金融網絡。

失智症 國健署 農會

延伸閱讀

北港農會這群媽媽徹夜未眠包粽 就為讓獨老吃現煮熱粽

美要求加熱菸商定期交報告 民團籲：國健署應比照辦理

新菸防法上路買不到合法加熱菸 彭華幹率上百民眾至國健署抗議

從確診失智症到逆轉痊癒 劉仁海牧師罹患失智症的心路歷程

相關新聞

北市大同區Routine Fitness健身房傳惡意倒閉！申訴倍增至32件

台北市大同區大型健身房Routine Fitness昨天突然結束營業，北市法務局昨天下午派員到場發現業者未營業、且無法聯...

夏至聽起來「很熱」卻不是最熱！氣象局揭冷知識：酷暑這時才開始

今天是夏至，中央氣象局打趣分享氣象冷知識，夏至是北半球日照時間最長一天，預估台北約13小時42分鐘，白天時間最長，但並非...

黃子佼深陷性騷#MeToo風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

知名主持人黃子佼日前認了曾對未成年少女性騷後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

今天本周最熱！一張圖看「端午連假」天氣：午後降雨範圍擴大

明起四天端午連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，台灣附近水氣增多，午後熱對流的發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍...

Skytrax全球最佳航空揭曉！ 新航奪冠、長榮第9、星宇首入榜拿下38

被稱為航空界奧斯卡的Skytrax昨公布最新2023年最佳航空公司排名，其中新加坡航空再度奪得全世界最佳航空公司第一名，...

梅雨進補！翡翠水庫蓄水率回到76%今年供水無虞

日前受到梅雨鋒面和西南季風的影響，各地水庫儲水量皆有上升，供應大台北600萬人口的翡翠水庫，蓄水率已回升到76%；翡翠水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦