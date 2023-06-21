全台30萬失智者易遭詐！國健署合作農會友善金融場域護老農荷包

台灣將在2025年入超高齡社會，老年人口比例將達20%，根據衛福部統計，台灣失智者已經超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨著年齡增加呈現倍增趨勢。失智者因認知功能障礙，更容易遇到財務管理困難、金融詐騙等事，國健署今年與全國農會合作，提升新進人員認識失智症，提升辨識失智症客戶的敏感度，保障老農金融安全。

國健署社區健康組組長羅素英表示，高齡者、失智者面對財物管理問題時，更需要金融單位、專業人士從旁協助。由於失智者認知功能障礙，更容易遇到財務管理、金融詐騙等事。為了強化失智友善金融場域，確保失智者能平等使用金融服務，金融機構對於保障失智者的金融安全，也扮演重要角色。

羅素英表示，考量長輩也有上銀行的需要，國健署109年起與台灣失智症協會及銀行試辦行員培訓協助失智者，並製作單張提供各家銀行運用。

有鑒於農村青壯年人口外移、高齡比例高，高齡者於農村獨居情形逐漸普遍，國健署今年與中華民國農民團體幹部聯合訓練協會合作，自1月起針對農會信用部新進人員進行「金融場域高齡失智顧客關懷」教育訓練，透過培訓信用部服務人員認識失智症，提升辨識失智症顧客的敏感度，及了解如何與失智者溝通、應對，以培養同仁正確的失智症識能與友善態度，並保障老農金融安全。

羅素英指出，期望透過培訓農會業務人員，將守護失智者四大任務「看、問、留、撥」向下紮根與推廣，共同打造失智友善金融場域：

1.看（發現異狀）：觀察到異常或重複行為。 2.問（主動詢問）：主動詢問需求，主動引導目標。 3.留（安心留置）：轉移注意力，安撫情緒，並提供休息空間。 4.撥（聯繫資源協助）：請求警察局協助，靜待家屬前來。

羅素英表示，深入在地的農會，除了提供產銷、推廣、信用與保險等金融服務，也藉由長期接觸當地長者的機會，擔任守護者，透過「失智症10大警訊徵兆」，發現疑似失智症早期症狀的客戶時，能提醒及早就醫，延緩失智症的病程。該課程回饋正向，未來國健署將針對此一模式，與其他金融業者共襄盛舉，建構台灣失智友善的金融網絡。