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台鐵仲夏便當聯名限定推2款山海風味 22日起限量開賣
交通部觀光局年度指標活動「2023台灣仲夏旅遊節」登場，台鐵也推出兩款聯名的「台鐵仲夏便當」，山風味的台鐵仲夏鹹香豚肉便當，6月22日至7月6日販售；海風味的台鐵仲夏鮮灼小卷便當，則在7月7月至21日販售。每日上午11時整開賣，每個售價均為150元，每日限量100個。
台鐵表示，台灣山、海交織，鐵路也分為山線、海線，故台鐵便當本次推出海、陸兩款風味便當，由台鐵七堵餐務室團隊設計便當菜色，山風味的台鐵仲夏鹹香豚肉便當，選用國產豬肉，以爐烤方式精心製成鹹豬肉做為主菜。
海風味的台鐵仲夏鮮灼小卷便當，嚴選與漁業署、海漁基金會三方合作，於東海海域北緯26度捕撈的大尺寸小卷做為主菜；該小卷榮獲海洋之心生態標章銀級漁業認證的新北瑞芳棒受網友善船隊所捕撈的永續海鮮。
台鐵指出，兩種風味便當的配菜，皆挑選深具基隆在地特色食材入菜，包含炸甜不辣、蛋腸，佐以枸杞高麗菜、花椰菜炒素蝦仁、炒黑木耳等配菜，再加上酸甜解膩的金棗。
台鐵表示，兩款便當於活動期間各販售半個月，合計限時販賣一個月。前半個月（6月22日至7月6日）販售台鐵仲夏鹹香豚肉便當，後半個月（7月7日至21日）販售台鐵仲夏鮮灼小卷便當。旅客可在台北、松山、南港等三處夢工場購買，每日上午11時整開賣，每個售價150元，每日限量100個。
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