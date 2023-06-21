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又上榜！酷澎進口中國環保杯檢驗違規 業者：已邊境銷毀、停止進口品牌同類商品
跨境購物越來越頻繁，政府相關單位也持續嚴密把關。食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國大陸，同時，知名電商「酷澎股份有限公司」再度上榜，進口的「hereisnotacafe環保隨行杯」在溶出試驗中違規，進口共30個、6.60公斤，全數遭退運、銷毀。
對此，Coupang酷澎回應：「酷澎致力保護消費者食品安全及衛生。Hereisnotacafe環保隨行杯依規定已在邊境退運或銷毀，該報驗產品並未流入市面。酷澎目前已停止販售該報驗商品及該品牌同類型商品，並同時停止該品牌同類型商品進口申請。」
Coupang酷澎目前在台灣推出火箭跨境及火箭速配試營運，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品。近期也在數位發展部李懷仁次長的見證之下，與工業技術研究院簽署合作意向書，將導入在韓國已採用的各種隱私強化技術，包括物流隱碼技術規格，協力於未來在台灣的電商物流過程中，最大程度地隱藏消費者個資，提供更加安心安全的購物體驗。
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