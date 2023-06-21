快訊

5億高中生死因「高處墜落」 夏男殺人罪不起訴8理由曝光

直播主爆NONO性騷受害者近20人！1女8年前被拖到公廁無套性侵

5億高中生案偵結！夏姓配偶父子殺人罪不起訴 認定假結婚遺產沒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又上榜！酷澎進口中國環保杯檢驗違規 業者：已邊境銷毀、停止進口品牌同類商品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中國出口的「hereisnotacafe環保隨行杯」檢出容器具溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國出口的「hereisnotacafe環保隨行杯」檢出容器具溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

跨境購物越來越頻繁，政府相關單位也持續嚴密把關。食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國大陸，同時，知名電商「酷澎股份有限公司」再度上榜，進口的「hereisnotacafe環保隨行杯」在溶出試驗中違規，進口共30個、6.60公斤，全數遭退運、銷毀。

對此，Coupang酷澎回應：「酷澎致力保護消費者食品安全及衛生。Hereisnotacafe環保隨行杯依規定已在邊境退運或銷毀，該報驗產品並未流入市面。酷澎目前已停止販售該報驗商品及該品牌同類型商品，並同時停止該品牌同類型商品進口申請。」

Coupang酷澎目前在台灣推出火箭跨境及火箭速配試營運，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品。近期也在數位發展部李懷仁次長的見證之下，與工業技術研究院簽署合作意向書，將導入在韓國已採用的各種隱私強化技術，包括物流隱碼技術規格，協力於未來在台灣的電商物流過程中，最大程度地隱藏消費者個資，提供更加安心安全的購物體驗。

電商

延伸閱讀

內需不振電商罩烏雲 馬雲：從標竿到死亡不需一年

高市限塑令7月1日上路 買飲料自帶杯加碼優惠

NBA／湖人麻煩大了？外媒曝火箭要開「運鈔車」競標里夫斯

政府攜手電商平台 推動聯防機制防詐

相關新聞

黃子佼深陷性騷#MeToo風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

知名主持人黃子佼日前認了曾對未成年少女性騷後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

今天本周最熱！一張圖看「端午連假」天氣：午後降雨範圍擴大

明起四天端午連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，台灣附近水氣增多，午後熱對流的發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍...

Skytrax全球最佳航空揭曉！ 新航奪冠、長榮第9、星宇首入榜拿下38

被稱為航空界奧斯卡的Skytrax昨公布最新2023年最佳航空公司排名，其中新加坡航空再度奪得全世界最佳航空公司第一名，...

又上榜！酷澎進口中國環保杯檢驗違規 業者：已邊境銷毀、停止進口品牌同類商品

跨境購物越來越頻繁，政府相關單位也持續嚴密把關。食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國...

女子上腹悶痛狂吞胃藥無效 膽囊內滿是「魚子醬」狀膽結石

50歲許姓女子近3個月一吃完飯就脹氣、上腹悶痛，她以為是胃潰瘍，服用胃藥後未見好轉，前往醫院腸胃科做檢查，才發現是膽囊炎...

端午連假前夕國5往宜花 估上午到深夜易塞

明天起4天端午節連續假期，高速公路局預估今天國道5號南下往宜蘭、花蓮方向，上午到深夜易塞車

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦