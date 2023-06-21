黃子佼深陷性騷#MeToo風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

知名主持人黃子佼日前認了曾對未成年少女性騷後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

在黃子佼的性騷事件爆發，引起社會大眾矚目之後，就有網友發現，他所代言的連鎖眼鏡品牌，在店招布條的頭像部分被切除了，讓人感到意外。這家全國最大的本土眼鏡通路暨品牌，過去鮮少有品牌代言人，主要都把重心放在產品經營上，對外的印象也多是主打護眼，串聯眼科、醫美診所提升配鏡體驗。過去僅有2020年品牌迎來創立40周年，才找了徐若瑄來擔任該年度的代言人，此後便不再見到同樣的品牌角色。不過，該連鎖眼鏡今年5月才舉辦記者會，風光宣布黃子佼睽違7年擔任代言人，當時還找了同為節目主持人也是廚師的詹姆士來對談，疫情下工作生活及用眼習慣的變化，記憶猶新。

有網友分享，黃子佼所代言的連鎖眼鏡品牌，在店招布條的頭像部分被切除了（上）；下圖則是原有設計。圖／摘自路上觀察學院、寶島眼鏡提供

但一個月後，黃子佼深陷#MeToo風暴中，他所代言的這家連鎖眼鏡品牌也火速的切割，除了有網友發現店招布條的頭像被刻意切除之外。記者翻遍了眼鏡品牌的官網、Facebook專頁、instagram和youtube帳號，並隨機走訪任一門市，都不見黃子佼的形象照，彷彿不曾存在一樣，使人不勝唏噓。同時記者致電詢問該品牌的邱姓行銷副理，是否暫停與黃子佼的代言合作？或是求償？則表示高層主管近期都外出會議，因此無法回應。