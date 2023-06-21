伍家田奪阿里山製茶競賽冠軍 前7名代表嘉縣角逐全國賽

嘉義縣番路鄉農會於19、20日舉辦大阿里山茶區清香烏龍茶（半球型包種茶）製茶技術競賽。昨日下午成績出爐，冠軍由阿里山鄉伍家田奪得，9月將派出7名競賽入圍選手，代表嘉義縣參加全國製茶技術競賽。

今年製茶冠軍由阿里山鄉伍家田奪下；亞軍3名分別為梅山鄉郭秉航、竹崎鄉羅鴻儒，竹崎鄉羅竣瀚；季軍6位竹崎鄉郭紋廷、梅山鄉邱宏仁、番路鄉黃俊瑋、番路鄉羅旭智、阿里山鄉李祥豪及番路鄉蘇詠棠。

番路鄉農會指出，因應參加全國賽需有丙級製茶技術士證照，將派出此次競賽入圍者前7名，且3年內未曾於全國製茶技術競賽得獎者，依排名順序代表嘉義縣參加全國部分發酵茶製茶技術競賽。

昨天嘉義縣長翁章梁、議長張明達、番路鄉農會總幹事趙幸芳及梅山農會總幹事黃書賢等人出席頒獎。縣長翁章梁表示，做茶需要顧好基本面，落實基本的田間管理及製茶，因此縣府鼓勵各農會舉辦茶葉競賽，讓業者們參賽交流，精進茶葉品質。

總幹事趙幸芳表示，茶區4鄉鎮農會共推40位選手參賽，2天時間完成製茶程序，聘請茶改場魚池分場前分場長郭寬福、茶改場凍頂工作站站長林儒宏擔任評審委員；前三名獎金分別為冠軍6000元、亞軍3600元、季軍2000元。

評審林儒宏指出，本次製茶評選標準為茶乾外觀20%、水色20%及香味60%，好的茶乾外觀應為均勻半球形，乾燥適度，無焦狀或茶葉碎屑，色澤鮮豔帶墨綠光澤，湯色蜜黃明亮，清香撲鼻無異味，喝起來應甘滑韻味強。

茶改場魚池分場長郭寬福說，近年來有許多茶二代、茶三代加入產業，年輕人以新思維突破傳統行銷方式是好事，但絕對不能忘記前端的茶業管理與製茶技術，用心學習製茶，熟悉後開始指導他人，才能讓茶產業永續發展。

製茶技術競賽嚴格檢視製茶工法，包含日光萎凋、室內萎凋、攪拌、炒菁、初揉、初乾、手工整形、手工團揉、成品乾燥，過程以傳統手工製作。