今天本周最熱！一張圖看「端午連假」天氣：午後降雨範圍擴大

明起四天端午連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，台灣附近水氣增多，午後熱對流的發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍也都會變得比較大。

氣象局在臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局指出，本周天氣一通則是悶熱，平地高溫約32度以上，沒下雨時很悶熱。本周天氣三階段，今天是本周最熱的一天，各地大多約33度以上，台東要注意焚風。36度以上包括：台北盆地、南部內陸近山區、花東縱谷、南台東，花蓮更可能達38度。

端午節連假前兩天有西南風及些許水氣，西半部清晨上午零星短暫陣雨，西半部、東北部、各山區午後短暫雷陣雨，但午後注意局部較大雨勢，金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，明天台東恐有焚風。

周六到下周日漸轉東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，至於西半部、東半部山區午後短暫雷陣雨。澎金馬多雲為主，金門24日短暫陣雨。

吳聖宇指出，今天是夏至，陽光直射北回歸線，也是北半球一年中白天最長、黑夜最短的一天，天氣持續受到西南風影響，降雨很少，只有山區可能有局部零星午後熱對流降雨。高溫普遍在34-36度間，大台北盆地、花東縱谷還有中南部近山區仍要特別注意36度以上高溫。

明天到下周日(22-25日)端午連續假期，台灣附近水氣較為增多，午後熱對流發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍也都會變得比較大。

吳聖宇說，前面兩天(22-23日)大致還是西南風到偏南風環境，台北、基隆以及東半部地區比較容易受到午後對流影響，後面兩天(24-25日)則是轉為偏南風到東南風環境，變成西半部地區，尤其中部、北部一帶容易受到午後對流影響。