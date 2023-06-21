快訊

獨立參選剩2考量？郭台銘籌備智庫、各地輔選等待契機

停更YT真相曝光！視網膜也加入Me too 親揭遭女員工性騷散布「恐怖情人」謠言

2023全球最佳航空公司排名出爐！新加坡航空奪冠 台灣1家入前10

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天本周最熱！一張圖看「端午連假」天氣：午後降雨範圍擴大

聯合報／ 記者陳智華陳宛茜╱台北即時報導
本周天氣高溫炎熱，易有午後熱對流，端午連假降雨的量跟範圍也都會變得比較大。本報資料照片
本周天氣高溫炎熱，易有午後熱對流，端午連假降雨的量跟範圍也都會變得比較大。本報資料照片

明起四天端午連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，台灣附近水氣增多，午後熱對流的發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍也都會變得比較大。

氣象局在臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局指出，本周天氣一通則是悶熱，平地高溫約32度以上，沒下雨時很悶熱。本周天氣三階段，今天是本周最熱的一天，各地大多約33度以上，台東要注意焚風。36度以上包括：台北盆地、南部內陸近山區、花東縱谷、南台東，花蓮更可能達38度。

端午節連假前兩天有西南風及些許水氣，西半部清晨上午零星短暫陣雨，西半部、東北部、各山區午後短暫雷陣雨，但午後注意局部較大雨勢，金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，明天台東恐有焚風。

周六到下周日漸轉東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，至於西半部、東半部山區午後短暫雷陣雨。澎金馬多雲為主，金門24日短暫陣雨。

吳聖宇指出，今天是夏至，陽光直射北回歸線，也是北半球一年中白天最長、黑夜最短的一天，天氣持續受到西南風影響，降雨很少，只有山區可能有局部零星午後熱對流降雨。高溫普遍在34-36度間，大台北盆地、花東縱谷還有中南部近山區仍要特別注意36度以上高溫。

明天到下周日(22-25日)端午連續假期，台灣附近水氣較為增多，午後熱對流發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍也都會變得比較大。

吳聖宇說，前面兩天(22-23日)大致還是西南風到偏南風環境，台北、基隆以及東半部地區比較容易受到午後對流影響，後面兩天(24-25日)則是轉為偏南風到東南風環境，變成西半部地區，尤其中部、北部一帶容易受到午後對流影響。

他表示，熱對流發展的地方有機會出現短時較大雨勢，瞬間降雨可能比較大，溫度持續高溫炎熱，高溫普遍維持在33-35度。至於下周，維持夏季型午後雷雨天氣型態。

氣象局說，本周平地高溫約32度以上，沒下雨時很悶熱。端午連假午後雷陣雨量跟範圍會變得比較大。取自氣象局臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局
氣象局說，本周平地高溫約32度以上，沒下雨時很悶熱。端午連假午後雷陣雨量跟範圍會變得比較大。取自氣象局臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局

高溫 台東

延伸閱讀

吳聖宇：端午連假午後雷雨範圍、雨量擴大

梅雨季到尾聲迎夏季 端午節連假好天氣注意午後降雨

今晚降雨趨緩！端午連假好熱上看36度高溫 注意午後雷雨

滯留鋒面今晚起逐漸北上 吳聖宇：明後天苗栗以南防局部豪大雨

相關新聞

花蓮、台北今飆38度高溫 吳德榮：明後天西南風影響仍炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今日至周五「滯留鋒」在長江流域至華南、北部海面一帶南北徘徊。今日台灣在暖氣團...

最熱？白天最長？夏至是什麼 氣象局一張圖告訴你

今天是夏至，氣象局在臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局指出，夏至聽起來很熱，其實不是一年中最熱的時期，但夏至通常也是北半球各...

買氣弱…蛋價再降2元 便當、餐飲卻「只漲不跌」

國內缺蛋情況舒緩，北市蛋商公會昨表示，國內蛋價批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台斤...

端午連假前夕國5往宜花 估上午到深夜易塞

明天起4天端午節連續假期，高速公路局預估今天國道5號南下往宜蘭、花蓮方向，上午到深夜易塞車

今天本周最熱 端午連假午後降雨範圍擴大

明起四天端午連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，台灣附近水氣增多，午後熱對流的發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍...

「性騷、家暴、酒駕」哪個最不能忍？民眾最痛恨名人幹的十件壞事

俗語說「一步錯，步步錯」、「一失足成千古恨，再回頭已百年身」，每個人都有可能會犯錯，畢竟仙人打鼓有時錯，腳步踏錯誰人無呢？不過，身為公眾人物的名人們，更應該潔身自愛、明哲保身，畢竟在大眾的目光之中，無論大小錯都會被嚴格檢視，更必須為自己的失誤付出代價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦