熱熱熱！今天夏至 彭啟明：端午連假午後熱對流顯著降雨增多

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天是24節氣中的夏至，真的相當符合很熱的夏天氛圍。民眾要開始注意中午極端高溫，要防曬防中暑。端午假期還是偏熱，有局部午後雷陣雨，或中南部清晨的海陸風環流對峙發展的局部陣雨。

彭啟明說，由西南風暖空氣引發高溫，感受上偏向乾熱。今天夏至，陽光直射北回歸線，溫度仍偏高，高溫普遍在34-36度。而大台北盆地、花東縱谷和中南部近山區可能出現36度以上的高溫。

至於端午連假期間午後熱對流變顯著，降雨範圍及量可能增多。彭啟明說，連假前兩天，北部及東半部容易受對流影響；後兩天，中部及西半部可能受影響。連假外出要留意午後天氣變化，尤其到山區或溪流活動。

彭啟明說，下周為偏南到東南風環境，容易發展午後熱對流雷雨，溫度持續偏高。要持續觀察南邊的熱帶擾動發展狀況。