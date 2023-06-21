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花蓮北北基今恐38、36度 吳德榮：明後天西南風影響仍炎熱

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
各地天氣炎熱，要注意防曬、防中暑，不少地區將出現36度以上氣溫。本報資料照片
各地天氣炎熱，要注意防曬、防中暑，不少地區將出現36度以上氣溫。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今日至周五「滯留鋒」在長江流域至華南、北部海面一帶南北徘徊。今日台灣在暖氣團內，天氣晴朗炎熱，午後近山區偶有局部短暫雷陣雨。

氣象局上午7時15分針對花蓮及北北基等發布紅色及黃色燈號，氣象局指出，受西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今日中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

雲林縣地區、台南市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、高雄市地區為黃色燈號，也有36度高溫機會，呼籲民眾注意。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」轉欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五(21至23日)「滯留鋒」在長江流域至華南、北部海面一帶南北徘徊。

今天台灣在暖氣團內，天氣晴朗炎熱，午後近山區偶有局部短暫雷陣雨；花東縱谷、台北盆地易有37、38度極端高溫，各地皆應注意防曬、防中暑；各地區平地氣溫：北部24至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部21至38度。

明日、周五受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；清晨中南部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨；周五午後降雨範圍略為擴大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六至下周二(24至27日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。

高溫

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