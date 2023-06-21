健康你我他／天天喝地瓜湯 天選之人抗疫良方

疫情三年多來，很幸運地，我與同住的父母，我們三人皆未曾染疫確診，也就是人們口中的「天選之人」。

其實我們與大多數人相同，一開始就遵照疫情指揮中心的指令：出門在外，口罩戴緊緊，還有勤洗手，並沒有其他的積極作為，我們甚至不習慣使用酒精。我認為，我們之所以都沒有染疫，可能與每天的晚餐幾乎都有吃一大鍋的地瓜湯有關，在此謝謝我的父母，每天都會烹煮晚餐包含地瓜湯的愛心。

地瓜是非常好的食物，價格也不昂貴，是便宜親民的食物，它含有豐富的膳食纖維，可以促進益生菌的生長，也可以幫助腸胃蠕動、清除宿便，還有抗發炎、強化免疫系統、抗氧化、抗老、降血壓、防癌，以及有益心血管與調節血糖的功能，最重要的作用是能排毒，有助於把每天生活中不知不覺吃進肚內或是接觸吸收到體內的毒素排出體外，好處數不完。

總而言之，之前疫情嚴峻的時候，我與我父母都沒有確診，安然地度過，我們三人就是地瓜是神奇食物的最佳見證人，地瓜可以提高人體的免疫力，之後當然要繼續吃地瓜，對抗未知的病毒，這就是我家的抗疫良方，一起來吃地瓜吧！它簡單、方便、廉價，容易做到。