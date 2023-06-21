新北9旬婦本土首例女性猴痘 疫苗對象擬擴大

國內上周新增十九例猴痘確診個案，包括十八例本土及一例境外，其中一例是新北市九十多歲女性，為國內首起女性猴痘本土個案，長期臥床，感染源仍待查，顯示社區風險提高，疾管署研擬擴大猴痘疫苗接種對象，從近「六個月」內曾有高風險性行為放寬到「十二個月」。

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠、流感、腸病毒、日本腦炎、腸病毒、猴痘等六大疫情仍持續在社區傳散，以新冠肺炎最為嚴峻，近七日每日平均新增二五三例中重症病例，估計每日新增輕症染疫人數逼近兩萬八千人。

羅一鈞說，新冠疫情處於高點，預計持續到六月底。老福機構等地的口罩禁令將持續，七月下旬視疫情變化，再行檢討。腸病毒部分則略為降溫，但處於高原期，另新增一例腸病毒感染併發重症。

流感方面，上周新增廿二例重症、十一例死亡，為本季新高。羅一鈞表示，流感目前仍是高原期，預計七月仍是流行期，為此，公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限，將延長七月底。

最近氣溫偏高，加上降雨潮濕，病媒蚊密度上升，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，已進入日本腦炎、登革熱流行期，上周日本腦炎新增三例，台南更是爆發本土登革熱群聚感染，新增十六例病例。