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誤食「綠褶菇」中毒 6人急送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
綠褶菇常被誤認為是無毒的雞肉絲菇或白色雨傘菇，經常傳出民眾誤食中毒。圖／花蓮縣衛生局提供
綠褶菇常被誤認為是無毒的雞肉絲菇或白色雨傘菇，經常傳出民眾誤食中毒。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮近日天氣高溫潮濕，適合野菇生長。衛生局接獲醫院通報，有6人疑似烹煮吃下高寮大橋旁野生的菇類，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，就醫才脫離險境。衛生局調查，確認食用的是「綠褶菇」。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮自然環境與天氣提供菇菌極佳生長環境，林間、田埂邊與草原上容易長出不知名的野菇，台灣每年都會發生民眾自行採食野菇而造成中毒案例。

朱家祥說，「綠褶菇」屬有毒不可食用菇類，外表顏色淺不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，經常被混淆，是菇類中毒排行榜之首，還被封為「台灣最惹事的毒菇」。誤食後約1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀，十分危險。

衛生局說，綠褶菇菌蓋初為半球形後平展，成熟時，褐色表皮裂開，除中央較密集，其餘皆成斑點狀分散，露出白色海綿質菌肉，菌褶起初為白色，之後逐漸轉為黃綠色。通常毒菇可能含多種毒素，因此中毒反應常混合發生，呼籲秉持「不採不食」觀念，若誤食產生身體不適，應收集可疑的毒菇檢體，提供醫師或專家作判定依據。

衛生局 中毒 花蓮

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