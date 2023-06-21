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買氣弱…蛋價再降2元 便當、餐飲卻「只漲不跌」

聯合報／ 記者彭宣雅陳宛茜／台北報導
國內缺蛋情況舒緩，國內蛋價批發價、產地價同步再降2元。本報資料照片
國內缺蛋情況舒緩，國內蛋價批發價、產地價同步再降2元。本報資料照片

國內缺蛋情況舒緩，北市蛋商公會昨表示，國內蛋價批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台斤42.5降到40.5元。中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，緊接著端午節四天連假，再來又是暑假，消費遲滯，加上天氣熱，雞蛋消費量低迷，且還有進口雞蛋的衝擊，因此降價調節。

然而，缺蛋時隨蛋價漲價的便當、餐飲費用，並未隨著蛋價下跌「跌回來」，形成「只漲不跌」的現象。消基會董事長吳榮達表示，消基會將針對以雞蛋為食材的餐飲市售價格做完整調查與數據，了解這種「只漲不跌」的不合理現象，屆時再公布調查結果、要求店家將蛋價的下跌反映於市售價格。

黃榮珍說，目前看來，因小雞銜接不上，推估入冬後，還可能出現缺蛋狀況。由於農委會過去政策要求雞蛋凍漲，對雞農來說傷害很大，自己也與北市蛋商公會協調，接下來該漲就漲、該跌就跌，讓蛋雞產業恢復正軌；他也問農委會，之前凍漲蛋價，現在蛋價低迷，是否也會凍跌？

對於如今蛋價下跌，中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，應該是天氣太熱，端午節也快到，雞蛋從清明節到現在，買氣持續低迷都有影響。

根據農委會的雞蛋產銷資訊，產蛋雞3227萬隻仍處相對低點，日產蛋11萬4500箱，仍不足以支應我國的消費量，但由於天熱，買氣低迷，現階段消費力薄弱，加上進口雞蛋影響，市場持平，不論傳統市場或賣場，都買得到。

對於缺蛋狀況回穩且蛋價逐步下降後，卻不見餐飲業者調降售價。吳榮達表示，目前還缺乏全面性調查、但確實還未看到相關餐飲業者隨蛋價而降價，「只漲不跌」相當不合理，消基會會著手進行調查。

蛋價 雞蛋 消基會

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