端午旅遊夯 馬祖、澎湖訂房破8成

明天就是端午連假，交通部觀光局統計，今年連假前3天，國內住宿訂房率達59.94％，較去年同期成長2成多，其中離島的連江縣、澎湖縣單日訂房率更突破8、9成，達疫情前水準。除了國旅外，民眾出國熱度不減，桃園國際機場預估，連假每日旅運量平均將達13萬人次，可望創下今年以來新高。

觀光局表示，今年端午連假共4天，訂房情形以前兩天較為顯著，其中連江縣、澎湖縣6月22日、23日的旅宿訂房率均達8成以上。大部分縣市於收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。在本島部分，宜花東地區整體訂房率最高達68%，南部地區最高達72%，嘉義縣、宜蘭縣單日都有8成以上。

觀光局說，以前3天平均訂房率來看，前3名縣市為連江縣、澎湖縣、苗栗縣。其中，連江縣適逢馬祖藍眼淚最佳觀賞時期，23日、24日更高達9成以上，4天平均也有89.59%；澎湖縣則因海上花火節活動即將結束，單日訂房率稍差，約8成8；苗栗縣則因不少觀光景點加持，維持7成以上訂房率。

澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，端午連假澎湖地區住房率皆達8至9成，已經恢復疫情前水準，不過大多是以國內旅客為主，外國觀光客僅占5%至6%。行程方面，包括賞鷗行程、南海遊程之七美、望安、南方四島、澎澎灘水域遊憩活動、跳島旅遊、玄武岩景觀、摩西分海等，皆有不少詢問度。

不只國內旅遊夯，民眾把握連假出國熱度不減，桃園國際機場預估，6月21日至26日端午連假疏運期間，整體客運量近80萬人次、航機起降2985架次（含加班機18架次），每日旅運量平均將達13萬人次，已經與疫情前、2019年平均日運量相當，可望創下今年以來新高。