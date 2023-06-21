聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午旅遊夯 馬祖、澎湖訂房破8成

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
今年端午連假澎湖、連江縣訂房率高達8、9成。本報資料照片
今年端午連假澎湖、連江縣訂房率高達8、9成。本報資料照片

明天就是端午連假，交通部觀光局統計，今年連假前3天，國內住宿訂房率達59.94％，較去年同期成長2成多，其中離島的連江縣、澎湖縣單日訂房率更突破8、9成，達疫情前水準。除了國旅外，民眾出國熱度不減，桃園國際機場預估，連假每日旅運量平均將達13萬人次，可望創下今年以來新高。

觀光局表示，今年端午連假共4天，訂房情形以前兩天較為顯著，其中連江縣、澎湖縣6月22日、23日的旅宿訂房率均達8成以上。大部分縣市於收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。在本島部分，宜花東地區整體訂房率最高達68%，南部地區最高達72%，嘉義縣、宜蘭縣單日都有8成以上。

觀光局說，以前3天平均訂房率來看，前3名縣市為連江縣、澎湖縣、苗栗縣。其中，連江縣適逢馬祖藍眼淚最佳觀賞時期，23日、24日更高達9成以上，4天平均也有89.59%；澎湖縣則因海上花火節活動即將結束，單日訂房率稍差，約8成8；苗栗縣則因不少觀光景點加持，維持7成以上訂房率。

澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，端午連假澎湖地區住房率皆達8至9成，已經恢復疫情前水準，不過大多是以國內旅客為主，外國觀光客僅占5%至6%。行程方面，包括賞鷗行程、南海遊程之七美、望安、南方四島、澎澎灘水域遊憩活動、跳島旅遊、玄武岩景觀、摩西分海等，皆有不少詢問度。

不只國內旅遊夯，民眾把握連假出國熱度不減，桃園國際機場預估，6月21日至26日端午連假疏運期間，整體客運量近80萬人次、航機起降2985架次（含加班機18架次），每日旅運量平均將達13萬人次，已經與疫情前、2019年平均日運量相當，可望創下今年以來新高。

澎湖縣 訂房 連假

延伸閱讀

澎湖馬公市清潔隊設備老舊 環保署允補助汰換

端午連假爆出遊潮 高公局估國道首波車潮明上午湧現

中華電信陸海空多重網路 助攻馬祖觀光升級

端午4天連假 桃園責任醫院無門診、垃圾收運不打烊

相關新聞

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

有鐵道迷為了拍火車，竟然爬上鐵軌旁的監視器欄杆，就在線槽旁架起大砲單眼相機，且還一度造成平交道警報大響，妨礙行車。更離譜...

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

合歡山入夏涼爽，是酷暑旅遊勝地，能預見端午連假出遊潮，「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」也挑在連假（24日）舉辦，...

不是5大「魔王」病毒！3歲女童高燒+兩症狀 竟是這病毒作祟

國內新冠、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等5大「魔王等級」病毒肆虐，台中3歲女童連5天高燒，就醫...

墾丁飯店招嘸人...房務員領50K半年就離職 主管嘆：都去跑外送

疫情解封後，飯店基層人力缺工問題浮上檯面，勞動部推動疫後改善缺工擴大就業方案，首波針對旅宿業及餐飲業，提供就業獎勵每月最...

買氣弱…蛋價再降2元 便當、餐飲卻「只漲不跌」

國內缺蛋情況舒緩，北市蛋商公會昨表示，國內蛋價批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台斤...

天熱、連假將至買氣低迷 雞蛋今起再降2元

國內缺蛋情況紓緩，北市蛋商公會證實，國內蛋價今起批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦