台東縣府願幫更多釋迦銷中國 有果農不想走回頭路

中國恢復台灣釋迦輸入但僅限台東25處果園。台東縣府表示，這25家是當初參與品管實驗果農，7月會開放授課通過認證一樣可供銷中國。但有果農擔心中國善變，不願再走回頭路。

中國大陸今天宣布，今天起恢復台灣釋迦輸入，輸大陸釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。但農委會發現僅限於台東縣25處果園及3家包裝廠產品，引起農民質疑挑選標準。

台東縣政府農業處長許家豪接受中央社記者電話訪問表示，目前中國核准的3家包裝場、25個果園是當初加入台東縣政府與台東大學進行「台東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」的實驗包裝場，分別是具代表性的台東縱谷線的台東地區農會包裝場、南迴線美鳳包裝場及海線吳村田包裝場為實驗對象，按規範辦理試驗，因此現階段以這3包裝場、25個果園先通過審核。

7月份開始，台東縣政府已經跟台東大學合作安排，包括品保人員、清潔人員、包裝人員的培訓課程等，會陸續公告，也歡迎所有有意將鳳梨釋迦輸陸的包裝場報名參加，經過相關各單位審認後，獲得縣府註冊並通報對方，均能出口番荔枝至中國大陸。

釋迦果農的部分，只要按一般申請產銷履歷、外銷供果園的程序即可。許家豪表示，台東目前的鳳梨釋迦外銷包裝場約有60家，果園則約有2500名，想要外銷中國的果農須向農糧署申請外銷供果園並申請產銷履歷，並與註冊的包裝場合作，果品即可外銷中國。

不過，莊姓青農表示，這2年中國關閉市場後，在農委會努力下，已經打開許多國內市場通路，以及加工冷鏈外銷其他國家，逐漸打開中國以外市場，不再將「雞蛋放在同籃子」；農民也逐漸改種其他農作物分散風險，讓市場決定需求「不會再想走回頭路」，避免被中國市場綁住，「雖然恢復外銷中國是利多，但中國說變就變」。