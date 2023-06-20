中國大陸停止對台「讓利」 學者：農業生產要愛惜羽毛

中國大陸國台辦宣布，即日起恢復部分有經過申請的供果園、包裝廠的台灣鳳梨釋迦輸往中國大陸，業界認為，中國大陸對台已不存在「讓利」，回歸正常申請的國際貿易。

台大農經系教授徐世勳表示，兩岸簽了ECFA後，照顧的是中小企業，當初中國大陸對台談「讓利」，但經過了10年，兩岸服貿、貨貿沒有進展，不要認為中國大陸有義務繼續讓利。政府想要以台美自由貿易取代兩岸ECFA，一般來說國際貿易都是越簽越多越好，沒有說簽一個要取代別的，通常都是互補的，取代的觀念就錯了，更別說台美自由貿易是高標準的，中小企業根本吃不到好處。

徐世勳說，雙方感情有變不結婚了，聘金退回理所當然，而台美間的關係，可是連聘金都沒有；這次部分台東鳳梨釋迦可輸銷大陸，農民應該珍惜這善意，愛惜羽毛，從供應鏈的角度，做好管理提高品質，重新擦亮台東鳳梨釋迦的招牌。

農產貿易業者林裕紘表示，中國大陸已停止對台讓利；這類的生鮮水果銷往中國大陸，都必須要有國外果園註冊號，也必須連結生產的農民，以及生產的面積；比如註冊了一公頃，可以生產多少水果，可能會賣多少量入中國大陸，都有一定的掌握與規範。

他表示，泰國的釋迦賣到中國大陸一直有這要求，越南的榴槤邁進中國大陸，也需要有果園註冊號；台灣過去沒有，過去都談「讓利」，這一次，經過申請的包裝廠、外銷供果園才可獲准重新輸往中國大陸，顯示「讓利」已沒有太明顯，回歸一般正常的農產品貿易，要經過申請、審核與檢核，才認定可以輸入。

林裕紘表示，在WTO的框架下，是認定一個中國原則，有四個地區的關稅區，中國大陸、台澎金馬、澳門和香港；澳門香港沒有生產水果，頂多都屬於轉口貿易進入中國大陸，只有台灣有生產水果，若要賣進中國大陸，就要依照中國大陸的管理規範，和其他國家一樣。

他說，我國農糧署也有外銷供果園系統，但僅限於文書上、合約書的文件申請，並沒有實質管理審核，目前看來，中國大陸與我方兩邊系統並沒有對接。

林裕紘表示，根據農委會盤點，這次重新獲准輸入的，有14位農民、3家包裝場、25家果園，生產者要具有產銷履歷，包裝廠要向台東縣政府申請，由台東大學協助制定規範，通過安全包裝、蟲害審核，由台東縣政府彙整名單向中國大陸申請，通過大陸的申請登記，這次獲准重新銷往大陸，其他業者也可以經由這方式提出申請，對接的單位是台東縣政府，已跳過農委會。