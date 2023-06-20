快訊

北市大型健身房突惡性倒閉！FB、IG內容均已刪除 會員錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸停止對台「讓利」 學者：農業生產要愛惜羽毛

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中國大陸國台辦宣布，即日起恢復部分有經過申請的供果園、包裝廠的台灣鳳梨釋迦輸往中國大陸。圖／本報資料照片
中國大陸國台辦宣布，即日起恢復部分有經過申請的供果園、包裝廠的台灣鳳梨釋迦輸往中國大陸。圖／本報資料照片

中國大陸國台辦宣布，即日起恢復部分有經過申請的供果園、包裝廠的台灣鳳梨釋迦輸往中國大陸，業界認為，中國大陸對台已不存在「讓利」，回歸正常申請的國際貿易。

台大農經系教授徐世勳表示，兩岸簽了ECFA後，照顧的是中小企業，當初中國大陸對台談「讓利」，但經過了10年，兩岸服貿、貨貿沒有進展，不要認為中國大陸有義務繼續讓利。政府想要以台美自由貿易取代兩岸ECFA，一般來說國際貿易都是越簽越多越好，沒有說簽一個要取代別的，通常都是互補的，取代的觀念就錯了，更別說台美自由貿易是高標準的，中小企業根本吃不到好處。

徐世勳說，雙方感情有變不結婚了，聘金退回理所當然，而台美間的關係，可是連聘金都沒有；這次部分台東鳳梨釋迦可輸銷大陸，農民應該珍惜這善意，愛惜羽毛，從供應鏈的角度，做好管理提高品質，重新擦亮台東鳳梨釋迦的招牌。

農產貿易業者林裕紘表示，中國大陸已停止對台讓利；這類的生鮮水果銷往中國大陸，都必須要有國外果園註冊號，也必須連結生產的農民，以及生產的面積；比如註冊了一公頃，可以生產多少水果，可能會賣多少量入中國大陸，都有一定的掌握與規範。

他表示，泰國的釋迦賣到中國大陸一直有這要求，越南的榴槤邁進中國大陸，也需要有果園註冊號；台灣過去沒有，過去都談「讓利」，這一次，經過申請的包裝廠、外銷供果園才可獲准重新輸往中國大陸，顯示「讓利」已沒有太明顯，回歸一般正常的農產品貿易，要經過申請、審核與檢核，才認定可以輸入。

林裕紘表示，在WTO的框架下，是認定一個中國原則，有四個地區的關稅區，中國大陸、台澎金馬、澳門和香港；澳門香港沒有生產水果，頂多都屬於轉口貿易進入中國大陸，只有台灣有生產水果，若要賣進中國大陸，就要依照中國大陸的管理規範，和其他國家一樣。

他說，我國農糧署也有外銷供果園系統，但僅限於文書上、合約書的文件申請，並沒有實質管理審核，目前看來，中國大陸與我方兩邊系統並沒有對接。

林裕紘表示，根據農委會盤點，這次重新獲准輸入的，有14位農民、3家包裝場、25家果園，生產者要具有產銷履歷，包裝廠要向台東縣政府申請，由台東大學協助制定規範，通過安全包裝、蟲害審核，由台東縣政府彙整名單向中國大陸申請，通過大陸的申請登記，這次獲准重新銷往大陸，其他業者也可以經由這方式提出申請，對接的單位是台東縣政府，已跳過農委會。

鳳梨釋迦 農民 ECFA 國台辦

延伸閱讀

國台辦恢復部分釋迦輸陸 食品有望解禁？食藥署回應了

釋迦輸陸解禁 陸委會批：分化台灣社會的統戰作為

陸方重開放鳳梨釋迦 虱目魚養殖戶看法分歧

釋迦銷陸 需來自獲陸海關註冊登記之包裝廠和果園

相關新聞

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

有鐵道迷為了拍火車，竟然爬上鐵軌旁的監視器欄杆，就在線槽旁架起大砲單眼相機，且還一度造成平交道警報大響，妨礙行車。更離譜...

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

合歡山入夏涼爽，是酷暑旅遊勝地，能預見端午連假出遊潮，「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」也挑在連假（24日）舉辦，...

不是5大「魔王」病毒！3歲女童高燒+兩症狀 竟是這病毒作祟

國內新冠、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等5大「魔王等級」病毒肆虐，台中3歲女童連5天高燒，就醫...

墾丁飯店招嘸人...房務員領50K半年就離職 主管嘆：都去跑外送

疫情解封後，飯店基層人力缺工問題浮上檯面，勞動部推動疫後改善缺工擴大就業方案，首波針對旅宿業及餐飲業，提供就業獎勵每月最...

天熱、連假將至買氣低迷 雞蛋今起再降2元

國內缺蛋情況紓緩，北市蛋商公會證實，國內蛋價今起批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台...

親密關係「精神暴力」盛行率居冠 衛福部：一方式可蒐證

據衛福部保護司統計，台灣每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力，其中又以精神暴力盛行率最高，達16.76%。保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦