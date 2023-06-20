南蘇丹單親媽來台發聲 揭兒童飢餓、失學、童婚現況

世界展望會在「620世界難民日」前夕發表最新報告指出，全球被迫流離失所人數突破新高，且生活艱難更甚以往。展望會針對18國流離失所家庭進行調查發現，超過4/5的家庭買不起足夠食物、減少餐食質量，高達46%家庭無力為孩子供應一日三餐；而為了購買糧食，1/4的家庭選擇讓小孩輟學以省下學費，約1/5家庭送孩子去工作，甚至提早結婚。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，世界上每80人，就有1人因衝突、氣候、自然災害等因素流離失所，這些家庭為了生存被迫做出抉擇，眼看著孩子餓死，或者是讓孩子放棄學習、從事危險工作，甚或是忍痛嫁掉女孩、換取讓全家溫飽續命的嫁妝。

為了使流離失所者的心聲能被外界聽見，台灣世界展望會在世界難民日前夕邀請南蘇丹糧食援助方案受益人、21歲的單親媽媽妮雅瑪區（Jieth, Nyamach Duek Gai）訪台，在新竹、台中、台北、高雄等地分享自身經歷及當地現況。

展望會指出，由於長年動亂，統計至今年4月底止，共有234萬南蘇丹人逃往鄰國、成為難民，亦有226萬人成為境內流離失所者，妮雅瑪區即為其中之一。她在10歲跟著雙親逃離家園、住進境內流離失所者營地，因家境貧困，15歲就被安排嫁給未曾謀面的丈夫、生下女兒，兩年前丈夫病逝，不到20歲的她成為寡婦，帶著年幼女兒辛苦生活。

「聽到要和不認識的男人結婚時，我很痛苦但別無選擇，婚後我被迫做許多不喜歡的事，但至少丈夫會帶食物回來；他過世後，女兒陷入營養不良，是展望會的糧食援助及營養方案讓我們不再飢餓，幫助女兒復原。」妮雅瑪區表示，長期衝突導致當地可耕地及發展機會受限，她的遭遇僅是無數南蘇丹女孩與家庭的縮影，她想代表受助家庭謝謝台灣沒有遺忘南蘇丹人民，是這些救命糧食及各項援助，支持他們在黑暗中等待和平的曙光。