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企業慰勞馬偕醫護 感謝醫界在疫情前後的付出
萬安生命、帝葟國際公益平台與台灣長照醫學會，日前赴馬偕紀念醫院慰勞醫護人員，萬安創辦人吳珅篁表示，這三年來，台灣醫護人員在疫情最嚴峻時守護國人的健康，疫情高峰期雖已過，然而每天仍然有很確診案例，各醫療院所的負擔仍重。為支持醫護人員，聯合多個團體致贈水果給醫護人員。
馬偕紀念醫院急診室主任簡定國表示，第一線的醫護人員不但在體力上要經得起耐操的的本能。在情緒管理面也要有「超人」的抗壓力，才能完成緊急醫療的使命，也感謝萬安命公司能帶頭關心急診醫療人員的辛勞，相信良好的醫病關係是達成高水準醫療品質的必備條件。
台灣長照醫學會也參與了此次的慰勞活動，理事長劉伯恩表示，台灣無論是在醫療、區域經濟的發展及生活水準各方面，都存在非常明顯的城鄉之差距，因此本次的慰勞活動中，特別選用台灣排灣族部落生產的水果，讓他們辛苦種植的農產品，能夠產銷到北部的區域來販售。
劉伯恩也呼籲能有更多的企業家及社會大眾都能成為施比受更有福的人，一起來關心為國人健康辛苦付出的基層醫護人員，以及在偏遠地區的弱勢團體，讓台灣成為一個處處有溫馨的康樂社會。
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