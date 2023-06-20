北市聯醫建教合作搶護理人才 獎助金每年12萬元

台北市長蔣萬安長照政見面臨人力不足問題，北市聯醫今天表示，已與第19校簽署建教合作協定，提供護理或長照相關科系學生每學期新台幣6萬元獎助金，吸引學生來實習並就業。

繼國北護、北市大、台大醫等18校後，台北市立聯合醫院今天再與仁德醫護管理專科學校締結建教合作關係，開放護理科學生申請至聯醫7大院區實習、就業。

聯醫總院長璩大成透過新聞稿表示，聯醫幅員廣大、科系完整，還提供學生在校期間每學期6萬元的獎助金，協助中部學子安心就學，盼藉此吸引更多優秀臨床護理生力軍，提供民眾更優質醫療照護服務。

仁德醫專校長黃柏翔則說，藉由雙方緊密合作，學生能在優質環境中紮實學習，取得更多元的資源、更寬廣的就業機會，並無縫接軌未來職場，傳承醫院前輩經驗。

聯醫說明，為培育人才以因應產業需求，建教合作計畫不僅提供護理或長照相關科系學生獎助金，表現優秀的學生還會優先推薦至國北護繼續升學，並提供每週1天公假在職進修。

聯醫指出，建教合作名額不限，學生只要有意願就可以申請，來院實習期間也會準備學生宿舍，並輔導考取就業相關證照，若持續留任還提供留任獎金。

蔣萬安選前提出6個月內增加聯合醫院500張長期照護床政見，遭多名議員指出人力不足問題，政見即將跳票。衛生局及聯醫重申，將持續透過多元管道招募並培養人力。