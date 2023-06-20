快訊

遭「一哥」強抱！8點檔男星妻點出2線索 經紀人回應了

北市大型健身房突惡性倒閉！FB、IG內容均已刪除 會員錯愕

北市聯醫建教合作搶護理人才 獎助金每年12萬元

中央社／ 台北20日電

台北市長蔣萬安長照政見面臨人力不足問題，北市聯醫今天表示，已與第19校簽署建教合作協定，提供護理或長照相關科系學生每學期新台幣6萬元獎助金，吸引學生來實習並就業。

繼國北護、北市大、台大醫等18校後，台北市立聯合醫院今天再與仁德醫護管理專科學校締結建教合作關係，開放護理科學生申請至聯醫7大院區實習、就業。

聯醫總院長璩大成透過新聞稿表示，聯醫幅員廣大、科系完整，還提供學生在校期間每學期6萬元的獎助金，協助中部學子安心就學，盼藉此吸引更多優秀臨床護理生力軍，提供民眾更優質醫療照護服務。

仁德醫專校長黃柏翔則說，藉由雙方緊密合作，學生能在優質環境中紮實學習，取得更多元的資源、更寬廣的就業機會，並無縫接軌未來職場，傳承醫院前輩經驗。

聯醫說明，為培育人才以因應產業需求，建教合作計畫不僅提供護理或長照相關科系學生獎助金，表現優秀的學生還會優先推薦至國北護繼續升學，並提供每週1天公假在職進修。

聯醫指出，建教合作名額不限，學生只要有意願就可以申請，來院實習期間也會準備學生宿舍，並輔導考取就業相關證照，若持續留任還提供留任獎金。

蔣萬安選前提出6個月內增加聯合醫院500張長期照護床政見，遭多名議員指出人力不足問題，政見即將跳票。衛生局及聯醫重申，將持續透過多元管道招募並培養人力。

長照 護理

延伸閱讀

北市私幼補助加碼8月將上路 追加預算明送大會二讀

北市成立幼兒STEAM創思中心 目標113年20園參與

社子島未解 自救會批蔣萬安未兌選舉承諾訴求撤銷環評

「誰來講都沒用」！ 蔣萬安下令後 警方破廢棄物蟑螂集團

相關新聞

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

有鐵道迷為了拍火車，竟然爬上鐵軌旁的監視器欄杆，就在線槽旁架起大砲單眼相機，且還一度造成平交道警報大響，妨礙行車。更離譜...

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

合歡山入夏涼爽，是酷暑旅遊勝地，能預見端午連假出遊潮，「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」也挑在連假（24日）舉辦，...

不是5大「魔王」病毒！3歲女童高燒+兩症狀 竟是這病毒作祟

國內新冠、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等5大「魔王等級」病毒肆虐，台中3歲女童連5天高燒，就醫...

墾丁飯店招嘸人...房務員領50K半年就離職 主管嘆：都去跑外送

疫情解封後，飯店基層人力缺工問題浮上檯面，勞動部推動疫後改善缺工擴大就業方案，首波針對旅宿業及餐飲業，提供就業獎勵每月最...

天熱、連假將至買氣低迷 雞蛋今起再降2元

國內缺蛋情況紓緩，北市蛋商公會證實，國內蛋價今起批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台...

親密關係「精神暴力」盛行率居冠 衛福部：一方式可蒐證

據衛福部保護司統計，台灣每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力，其中又以精神暴力盛行率最高，達16.76%。保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦