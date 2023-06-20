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端午連假爆出遊潮 高公局估國道首波車潮明上午湧現

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
端午連假將出現大量旅遊車潮。本報資料照
端午連假將出現大量旅遊車潮。本報資料照

端午節連假(6月22日至25日)將至，根據交通部觀光局統計，連假期間宜花東地區訂房率最高達67%，南部地區最高達72%。高速公路局預估湧現大量旅遊車潮，於國1、國3及國5入口匝道實施高乘載管制措施。另外，明天連假前一天上午9點起國5南向南港系統至頭城段、晚間6點至8點國1南向楊梅至新竹、國3土城至關西將陸續出現車潮。

高公局指出，根據觀光局公布資料，連假期間宜花東地區訂房率最高達67%，南部地區最高達72%，加上此次連假長達4天，各地區將湧現大量旅遊車潮。6月22日清晨6點至中午12點，於國1內湖至頭份及國3木柵至香山南向入口匝道；6月24日至25日下午1點至晚間6點，於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道將實施高乘載管制。

高公局也說，根據中央氣象局天氣預報顯示，明天清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；連假首日至第2日，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；第3日及第4日各地為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

高公局表示，為因應連假大量旅遊車潮，連假期間規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，建議民眾出門前利用高速公路1968 App查詢。

連假 高乘載管制 車潮

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