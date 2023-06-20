明各地飆高溫 端午連假又熱又濕防午後雷陣雨

明天各地飆高溫，各地普遍33度至36度。端午連假期間，各地高溫32度至35度，西半部等地須留意午後雷陣雨，其中周四至周五降雨多，各地山區也可能有較大雨勢發生機率，周六至周日雨勢則減緩。

中央氣象局今天傍晚發布高溫資訊，西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣有焚風發生機率；明天中午前後，花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市為黃色燈號，有36度高溫機率。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天天氣多雲到晴到穩定，清晨南台灣沿海有零星雨，午後山區有短暫零星雨。

周四與周五，清晨至上午西半部有零星雨；午後降雨範圍廣，包括西半部、東北部、花蓮、台東，各地山區可能有較大雨勢發生機率。

周六至下周二，天氣多雲到晴，環境風場轉偏南風到東南風，東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨；午後雷陣雨以西半部、東半部山區為主，但雨勢相對周四與周五小。