南迴鐵路9座車站砸7.88億翻新 2025年底完工

行政院核定翻新南迴鐵路9座車站，共砸7.88億，包括台東縣知本、太麻里等5站、屏東縣內獅等4站，除了站體裝修，周邊也推動景觀改造與設置，屆時並擬結合藝術祭策展，預計2025年底完工。

交通部鐵道局東部工程處副處長吳志仁表示，行政院2021年7月核定「觀光前瞻建設計畫 - 台鐵車站美學與功能提升計畫」，擇定台鐵南迴鐵路其中9座車站採「因站制宜」，辦理各站本體裝修、周邊景觀整理、景觀設施設置風貌改善工程。

他指出，計畫將依車站本體及周邊現況與地方特色，藉由美學設計，重塑車站外觀風貌，台東縣5座車站方面，「康樂站」串聯史前博物館人文特色，「知本站」以溫泉森林意象為改造亮點，「太麻里站」融合觀海日出美景優化站前廣場，「金崙站」在地溫泉市集連結沙灘海景，「大武站」延續山林自然景觀創造綠意環境。

至於屏東縣4座車站，「內獅站」美學優化無人小站、「加祿站」保留時代原色並提升美感、「佳冬站」磚造古樸意象形塑地方特色、「南州站」改善站前廣場強化空間質感。

吳志仁說，南迴鐵路沿線具豐富自然美景及文化資產，因應電氣化通車後，旅運成長及地方觀光發展需求，7.88億經費中，其中知本站耗資最多9000多萬、太麻里耗資8000多萬，將先從這9站檢視成效。

吳志仁說，優化站體建築，採輕度景觀改變，以功能提升為導向，並於周邊服務空間導入藝術，完工後規畫辦理藝術祭策展活動，將鐵道環境融入藝術氛圍，延續鐵路歷史及行旅記憶，帶動觀光旅遊及周邊地區產業發展。