台灣三星第四屆「Solve for Tomorrow」複賽階段起跑 攜手非營利組織提供豐富教育資源

台灣三星電子第四屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽以永續為主題，號召全台高中、高職與五專生運用科技能力，尋求社會和環境問題的創意解方。競賽進入複賽階段，總計14組隊伍入圍並獲得由三星所提供的學習資源，包括線上影音課程、設計思考工作坊及與5% Design Action社會設計平台合作的導師輔導課程。三星期待同學們能透過這些資源，不斷吸收新知、深入挖掘問題本質並反覆驗證與優化提案，進而發展出兼具永續思維、創意、科技知識且具可執行性的提案，進而培養出解決問題的能力。

過去兩屆受到疫情影響，設計思考工作坊採線上授課方式進行；今年在疫情趨緩、防疫措施解封等條件下，回復實體工作坊方式，邀請入圍的團隊們一起透過線上協作、線下實作併行的方式，激發出精彩的創意火花。設計思考工作坊邀請到歷屆大受好評的講師－Social AED發起人林紹偉參與規劃，豐富的課程內容包括：如何發現問題、發揮同理心並洞察使用者真正的困擾，進而進行創意發想解決方案、原型設計與製作測試、提案優化至最終簡報技巧，由淺至深引導同學們互動討論、發想；並分享國內外Solve for Tomorrow 得獎案例，借鑑他人創意思維、拓展國際視野。

在本屆實體工作坊中，同學們增加了更多動手實作的機會，運用簡單的材料，一起將創意轉化成原型，並應用在簡報中，讓台下聽眾與業師能更具象地了解提案想法。今年首度邀請到Skills for U執行長擔任講評業師，以業界角度出發，給予同學們的作品提點與鼓勵。黃偉翔在聽取兩梯次成果簡報後表示：「同學們的創意都很棒，也可以看到現在年輕學子關注的議題與熱忱，尤其當永續發展成為世界課題，我們如何善用專業所學，為世界提出解決方案，是未來人才的共同素養。」黃偉翔更鼓勵同學們在建構提案的時候，多思考現在團隊中成員的優勢並好好地發揮表現出來，會讓提案更有實踐性與說服力。

參與工作坊的同學及老師們亦回饋收穫良多，其中一位同學已是二度參賽，去年也參與了線上工作坊，熱情表示設計思考工作坊「真是太有趣了！」不但可以跟其他來自不同學校的同學交流共創，打造原型及上台簡報的環節也很有參與感，從與團隊線上與線下的互動能激發出更多的想法。另一位參加工作坊的致理科技大學鄭冠榮老師則表示，第一次參加Solve for Tomorrow競賽才知道三星真的投注很多心力在培育人才上，回去也會將工作坊所學作為教學內容，引導學生深度思考。

後續將由5% Design Action社會設計平台導師群攜手IxDA台灣互動設計協會的業師群接棒，帶領團隊進行每週輔導課程。導師群來自服務設計、產品設計、商業開發、互動設計等不同領域的專業顧問，將協助團隊優化提案、輔助原型設計甚至落地實踐。