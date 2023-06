台灣三星第四屆「Solve for Tomorrow」複賽階段起跑 攜手非營利組織提供豐富教育資源

台灣三星電子第四屆Solve for Tomorrow「新思維,心技術,永續星未來」創意提案競賽以永續為主題,號召全台高中、高職與五專生運用科技能力,尋求社會和環境問題的創意解方。競賽進入複賽階段,總計14組隊伍入圍並獲得由三星所提供的學習資源,包括線上影音課程、設計思考工作坊及與5% Design Action社會設計平台合作的導師輔導課程。三星期待同學們能透過這些資源,不斷吸收新知、深入挖掘問題本質並反覆驗證與優化提案,進而發展出兼具永續思維、創意、科技知識且具可執行性的提案,進而培養出解決問題的能力。

過去兩屆受到疫情影響,設計思考工作坊採線上授課方式進行;今年在疫情趨緩、防疫措施解封等條件下,回復實體工作坊方式,邀請入圍的團隊們一起透過線上協作、線下實作併行的方式,激發出精彩的創意火花。設計思考工作坊邀請到歷屆大受好評的講師-Social AED發起人林紹偉參與規劃,豐富的課程內容包括:如何發現問題、發揮同理心並洞察使用者真正的困擾,進而進行創意發想解決方案、原型設計與製作測試、提案優化至最終簡報技巧,由淺至深引導同學們互動討論、發想;並分享國內外Solve for Tomorrow 得獎案例,借鑑他人創意思維、拓展國際視野。

在本屆實體工作坊中,同學們增加了更多動手實作的機會,運用簡單的材料,一起將創意轉化成原型,並應用在簡報中,讓台下聽眾與業師能更具象地了解提案想法。今年首度邀請到Skills for U執行長擔任講評業師,以業界角度出發,給予同學們的作品提點與鼓勵。黃偉翔在聽取兩梯次成果簡報後表示:「同學們的創意都很棒,也可以看到現在年輕學子關注的議題與熱忱,尤其當永續發展成為世界課題,我們如何善用專業所學,為世界提出解決方案,是未來人才的共同素養。」黃偉翔更鼓勵同學們在建構提案的時候,多思考現在團隊中成員的優勢並好好地發揮表現出來,會讓提案更有實踐性與說服力。

參與工作坊的同學及老師們亦回饋收穫良多,其中一位同學已是二度參賽,去年也參與了線上工作坊,熱情表示設計思考工作坊「真是太有趣了!」不但可以跟其他來自不同學校的同學交流共創,打造原型及上台簡報的環節也很有參與感,從與團隊線上與線下的互動能激發出更多的想法。另一位參加工作坊的致理科技大學鄭冠榮老師則表示,第一次參加Solve for Tomorrow競賽才知道三星真的投注很多心力在培育人才上,回去也會將工作坊所學作為教學內容,引導學生深度思考。

後續將由5% Design Action社會設計平台導師群攜手IxDA台灣互動設計協會的業師群接棒,帶領團隊進行每週輔導課程。導師群來自服務設計、產品設計、商業開發、互動設計等不同領域的專業顧問,將協助團隊優化提案、輔助原型設計甚至落地實踐。