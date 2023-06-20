天熱、連假將至買氣低迷 雞蛋今起再降2元

國內缺蛋情況紓緩，北市蛋商公會證實，國內蛋價今起批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台斤42.5降到40.5元。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，緊接著端午節放了四天連假，接下來學生要放暑假了，消費遲滯，加上天氣熱，雞蛋消費量低迷，而且還有進口雞蛋的衝擊，因此降價調節。

黃榮珍說，這半年的缺蛋風波，目前看來若入冬後，雞蛋也可能再缺，主要是因為小雞接不上，他自己要養新的蛋雞，也沒雞可入，就算蛋價低迷，雞農也還是要養，否則等到價格好才想要入雞飼養，也來不及了。

黃榮珍表示，農委會過去政策要求雞蛋凍漲對雞農來說傷害大，他也與北市蛋商公會協調，接下來該漲就漲、該跌就跌，讓蛋機產業恢復正軌。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，應該是天氣太熱，端午節也快到，雞蛋從清明節到現在，買氣持續低迷都有影響。

根據農委會的雞蛋產銷資訊，產蛋雞3227萬隻仍處相對低點，日產蛋11萬4500箱，仍不足以支應我國的消費量，但由於天熱買氣低迷，因此，現階段消費力薄弱，加上進口雞蛋影響，市場持平，不論傳統市場或賣場，都買得到。