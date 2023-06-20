猴痘社區風險增 疾管署專案調查疫苗接種條件擬放寬

猴痘出現首例女性確診個案，感染源尚待釐清。疾管署發言人羅一鈞20日指出，該個案出現顯示社區猴痘風險再提高，為調查該個案感染疾管署派防疫醫師組專案調查，並且鼓勵高風險族群儘速接種；同時疾管署將提案研擬擴大猴痘疫苗接種對象，放寬到「12個月」內曾有高風險性行為者。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增19例猴痘確定病例，其中包含新北市90多歲女性，為國內首例女性個案，6月1日軀幹及四肢陸續出現疹子，6月15日因症狀未緩解且出現發燒等症狀至急診就醫，經醫師評估後採檢通報，於6月17日檢驗陽性確診，而個案曾5月12日至26日曾因肺炎住院。

羅一鈞說，該名個案因長期臥床、無法下床行走，生活起居皆由家屬協助日常照顧，除已緊急聯繫並匡列有照顧個案的家屬或居服員等高風險接觸者共9人，進行訪視、採檢與接種暴露後預防(PEP)疫苗。

羅一鈞也說，個案發病時間已超過14天，潛藏個案的病毒可能已經排除，咽喉拭子採檢驗出病毒的可能性低，因此採檢結果陰性並無法證實或排除潛藏個案存在，疾管署和衛生局討論後，決定啟動感染源專案調查，也沒有證據顯示是家戶或是照服員感染，還需要進一步調查。

羅一鈞表示，上午已經跟新北衛生局討論，疾管署將派兩名防疫醫師組成專案調查，將會針對個案的出院、住院返家的接觸史調查（包括病例檢視、動線訪視等），另一方面由於檢出病毒量很低，沒有辦法直接定序需要培養，可能要3~4周，未來有進展會跟大家報告。