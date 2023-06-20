愛不囉嗦新品「尊絕國王派」 李千娜化身愛心大使站台

國王派近年於台灣掀起流行風潮，是源自歐洲基督教主顯節期間作為分享、祝福的貴族精緻點心，唐氏症基金會品牌「愛不囉嗦abrazo」今年與微風台北車站、微風慈善基金會聯名，推出獨家、每日限量販售的尊爵國王派、尊爵皇后派，打破季節限定、以精緻美味和民眾連結，今日邀請李千娜以愛心大使身份，擔任特派員站台，呼籲民眾購買支持唐氏症及身心障礙者就業訓練，將公益融入生活，走進時尚。

唐氏症基金會董事長林正俠本身也是唐氏症孩子的父親，他表示，唐氏症基金會服務據點，現已擴及全國、離島馬祖共70個服務據點，服務年齡層也擴展為全齡化，從0至2歲的公共托育、青年從特殊學校畢業後，可以繼續學習一技之長和自立生活的小型作業所、庇護商店、到年長老邁的唐氏症和心智障礙者日間照顧據點和安置機構。

愛不囉嗦abrazo公益品牌5月1日進駐微風北車二樓，也是台灣公益團體行銷的創舉。林正俠表示，目前唐氏症基金會於台北、新北、桃園共有4個庇護工場，每個庇護工場聘雇6至9位心智障礙員工，到門市實習、販售，與外界接觸也讓民眾認識唐氏症。唐氏症基金會25年來，致力創造更多就業機會，提供給身心障礙孩子學習，也期許透過民眾的支持，基金會能累積更多經費，做更多擴展服務。

微風慈善基金會執行長陳美汀則表示，愛不囉嗦在微風台北車站設櫃，讓更多人看見唐氏症基金會的服務與堅持，也不斷的開發新產品，讓更多民眾可以有不同的選擇。她也表示，微風集團和唐氏症基金會攜手公益超過20年，微風也承諾要和唐氏症基金會做一輩子的朋友，希望未來有更多合作。

此次聯名推出「尊爵國王派」、「尊爵皇后派」分別為甜、鹹二種口味，尊爵國王派以珍貴的杏仁粉和奶油做為餡料的主體，內餡濕潤順口，尊爵皇后派則是有作料用心的干貝XO醬、白豆沙，兩款派點皆融合法式酥皮派酥脆口感和溫潤裡層，每一口均能嚐到多層次的驚艷口感。

微風北車獨家限定款中，保留歐洲傳統派內代表幸運的精緻小瓷偶，而造型改以方形呈現，表達唐寶寶雖外表與大家不太一樣，但仍努力學習、參與，希望民眾透過每一次購買，支持唐氏症基金會的服務，並為社會帶來更多溫暖和關愛，讓愛心與美食共融。