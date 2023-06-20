網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

合歡山入夏涼爽，是酷暑旅遊勝地，能預見端午連假出遊潮，「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」也挑在連假（24日）舉辦，單車活動加上出遊車潮，恐塞爆合歡山，網路罵翻。主辦單位解釋，因可辦理時間受限，只能挑連假當周，屆時會嚴格執行交通維護計畫。縣府則表示，該活動有依規定申請，已要求下不為例。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，但高山路狹、停車場不足，尤其周末連假，人潮車流總是擠爆山區；而今年入夏酷熱，山區涼爽，已能預見後天（22日）起的4天端午連假又將湧現出遊潮。

只不過，由桃園市鐵人運動協會主辦、立委魯明哲辦公室協辦的「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」將於端午連假第3天（24日）登場，當天預計約有1200人參加，清晨5時從埔里出發，經台14線、台14甲線，抵達終點合歡山武嶺。

而因賽事當天正值端午連假出遊高峰期，且台14甲線沿途就是清境農場、合歡山、大禹嶺等都是熱門景點，又是南投、花蓮旅遊往返的交通幹道，臉書社團「中橫路況交通資訊站」為此貼文示警，當天行經該路段務必小心慢行，且切勿違停。

不少人看見後感謝小編提醒路況，但該賽事也引發網友質疑，認為用連假在合歡山辦活動著實不妥，留言痛批「真會選時間」、「是嫌山上人還不夠多嗎」、「這周武嶺大亂鬥等著看好戲」，也有人PO出2011年在假日辦武嶺單車賽的塞爆畫面。

公路總局二工處認為，該活動確實可能造成連假道路更壅塞，但已獲南投縣政府同意辦理，該處依法從嚴審查「活動安全及交通維護計畫」，並要求落實派員維持交通，且不得全部占用周邊停車場，若違規將扣保證金，並列拒辦活動黑名單。

縣府則說明，該賽事均依規定申請，並經公路總局路權單位審查通過及道安會報通過。主辦單位為避開高山杜鵑花季，疏忽選在連假期間辦理，已通知該單位當天務必做好人車安全疏導維護及管制措施，往後將禁止在連假辦賽事，下不為例。

縣府也提到，主辦單位有加強賽事交通管制措施，當天會將1200人分成3批上山，未能按關門時間在上午7時及9時前陸續抵達霧社、翠峰管制點就強制下山；另交通維護人員從去年60多人增至108人，救護車也從3輛增至6輛。

桃園市鐵人運動協會也解釋，公路總局希望自行車活動避開杜鵑花季及暑假，今年花季於上周四（16日）結束到7月暑假，只剩2個周休假日，18日有其他單位先辦，才選在24日舉行，屆時會嚴格執行交維計畫及各管制點關門時間。