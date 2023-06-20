快訊

水獺控必載！9款限時免費LINE貼圖 狂用撒嬌話術「人家想要這個」送愛人

幫司法院重懲石木欽！李伯道涉性騷竟可退休 司法院回應了

明年上路！教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2011年在假日辦合歡山武嶺單車賽的塞爆畫面。圖／本報資料照，仁愛警分局提供
2011年在假日辦合歡山武嶺單車賽的塞爆畫面。圖／本報資料照，仁愛警分局提供

合歡山入夏涼爽，是酷暑旅遊勝地，能預見端午連假出遊潮，「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」也挑在連假（24日）舉辦，單車活動加上出遊車潮，恐塞爆合歡山，網路罵翻。主辦單位解釋，因可辦理時間受限，只能挑連假當周，屆時會嚴格執行交通維護計畫。縣府則表示，該活動有依規定申請，已要求下不為例。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，但高山路狹、停車場不足，尤其周末連假，人潮車流總是擠爆山區；而今年入夏酷熱，山區涼爽，已能預見後天（22日）起的4天端午連假又將湧現出遊潮。

只不過，由桃園市鐵人運動協會主辦、立委魯明哲辦公室協辦的「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」將於端午連假第3天（24日）登場，當天預計約有1200人參加，清晨5時從埔里出發，經台14線、台14甲線，抵達終點合歡山武嶺。

而因賽事當天正值端午連假出遊高峰期，且台14甲線沿途就是清境農場、合歡山、大禹嶺等都是熱門景點，又是南投、花蓮旅遊往返的交通幹道，臉書社團「中橫路況交通資訊站」為此貼文示警，當天行經該路段務必小心慢行，且切勿違停。

不少人看見後感謝小編提醒路況，但該賽事也引發網友質疑，認為用連假在合歡山辦活動著實不妥，留言痛批「真會選時間」、「是嫌山上人還不夠多嗎」、「這周武嶺大亂鬥等著看好戲」，也有人PO出2011年在假日辦武嶺單車賽的塞爆畫面。

公路總局二工處認為，該活動確實可能造成連假道路更壅塞，但已獲南投縣政府同意辦理，該處依法從嚴審查「活動安全及交通維護計畫」，並要求落實派員維持交通，且不得全部占用周邊停車場，若違規將扣保證金，並列拒辦活動黑名單。

縣府則說明，該賽事均依規定申請，並經公路總局路權單位審查通過及道安會報通過。主辦單位為避開高山杜鵑花季，疏忽選在連假期間辦理，已通知該單位當天務必做好人車安全疏導維護及管制措施，往後將禁止在連假辦賽事，下不為例。

縣府也提到，主辦單位有加強賽事交通管制措施，當天會將1200人分成3批上山，未能按關門時間在上午7時及9時前陸續抵達霧社、翠峰管制點就強制下山；另交通維護人員從去年60多人增至108人，救護車也從3輛增至6輛。

桃園市鐵人運動協會也解釋，公路總局希望自行車活動避開杜鵑花季及暑假，今年花季於上周四（16日）結束到7月暑假，只剩2個周休假日，18日有其他單位先辦，才選在24日舉行，屆時會嚴格執行交維計畫及各管制點關門時間。

連假 合歡山 武嶺 自行車

延伸閱讀

尚好禮！端午連假高雄寶來不老賞湯趣 抽iPhone幸運兒

端午連假將至遊客將湧入 宜縣警局投入3200人力管制交通

虎頭埤風景區端午連假優惠 身分證字號有兩個5免費入園

端午連假發摟國泰產險 安全出遊零事故

相關新聞

流感重症新增22例及11例死亡 公費抗病毒藥物延長到7月底

流感仍處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉20日表示，流感重症新增22例及11例死亡。疾管署發言人羅一鈞也說，預計七月仍是...

仍在高原期！新冠併發症上周每日平均增253例 XBB仍為主流

新冠疫情仍在高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉20日指出，近7日每日平均新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)...

猴痘出現首例女性確診 新北90多歲女性感染源不明

猴痘出現首例女性確診個案，感染源不明調查中。疾管署20日公布新增19例猴痘確診個案，包括18例本土及1例境外，其中包含1...

桃北北基1200月票7月1日啟用 桃捷公司：走專用通道免重複扣款

桃園大眾運公司今天表示，配合基北北桃1200公共運輸定期票7月1日啟用，桃園機場捷運線21處車站增闢專用通道，並安裝移動...

收起來就出事！德國客戶來台看工廠 一包包「綠色乖乖」很難解釋

「寧可信其有，不可信其無」，在這個科技時代，只要是機器存在的地方，常可見到奶油椰子口味綠色乖乖的身影，很多人相信「乖乖大神」可以保佑機器乖乖運行，若是有人質疑它只是迷信，工程師就會出面告誡「是真的有用，你遇到就知道」。

邊境攔截逾半為陸品項 知名電商「酷澎」進口也違規

食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國大陸，「乾燥裙帶菜(芽)」檢出重金屬鎘超標，總重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦