復健醫師自治下背痛無效果羞愧 改以疼痛為師增生療法治癒

聯新國際醫院復健科主治醫師陳咏亮今天以既是復健科醫師、也是患者親身說明「以疼痛為師」治療下背痛經驗，他說，他因照顧家人攙扶與長時間彎腰按摩，致下背疼痛長達6個月，起初雙側背痛，後來疼痛延伸至鼠蹊部及雙側大腿，他試過運動治療、類固醇注射、復健治療，皆無顯著效果，「一度羞愧自己為專門處理疼痛問題的復健科醫師竟無法處理自己疼痛」。

陳詠亮行醫「目標讓病人能快樂活、健康動」！他回想疼痛經驗、表示，長達半年下背疼痛，當時甚至痛到穿鞋襪都困難，他依專科醫學訓練，做運動治療、施打類固醇復健治療的效果都有限，一度抱持與疾病和平共存想法，但一次轉念，自行施打高濃度葡萄糖液增生治療在脊椎受傷的小面關節，意外發現療效一次比一次進步，經5次注射，折騰半年的疼痛消失了。

他感謝這歷經半年多的痛苦，讓他親身體驗背痛病人的辛苦，「原來一切都是最好的安排」，他治療背痛、自己幫自己打針過程，讓他體會各種藥劑注射後的感受，可以跟病人分享，幫助患者走過疼痛的黑暗隧道。

一項研究調查「一個人一生一定會碰上一次」面臨小面關節炎狀況，20至29歲者57%、30至39歲者達82%，60歲以上者高達100%，民眾因為工作、追劇、打電動，相同姿勢維持太久，隔天起床頸部僵硬劇痛（俗稱落枕），或是跌倒、搬重物、彎腰工作、打掃等造成下背僵直疼痛，這些很可能都是腰椎小面關節發炎。

久坐、久站、姿勢不良椎間盤長期受壓迫，造成椎間盤突出，脊椎小面關節炎則是關節疼痛，只要關節有動作就會疼痛，久坐久站疼痛（椎間盤突出）可利用復健牽引治療，變換姿勢疼痛（脊椎小面關節炎）急性症狀可透過增生注射補充關節液改善，

陳詠亮表示，在脊椎小面關節炎關節液流失部位注射高濃度葡萄糖水或玻尿酸，可誘發局部增生發炎反應，促進韌帶組織修復，大部分急性患者注射後症狀可改善一半，可以自己行動，注射葡萄糖水較經濟實惠、臨床效果較好，只要打對部位，輕傷1-2劑、嚴重一點傷勢7-8劑就能治癒，但不是打完增生針劑就變成鋼鐵人，一旦超過生理極限，還是會造成新的損傷，還是要正確使用身體、訓練核心肌群，治療後病患仍經常脊椎疼痛，他建議轉介運動訓練復健課程，找出患者容易受傷的行為模式進行運矯治。