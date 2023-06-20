快訊

水獺控必載！9款限時免費LINE貼圖 狂用撒嬌話術「人家想要這個」送愛人

幫司法院重懲石木欽！李伯道涉性騷竟可退休 司法院回應了

明年上路！教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復健醫師自治下背痛無效果羞愧 改以疼痛為師增生療法治癒

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院復健科主治醫師陳咏亮（見圖）急性頸部僵直、急性下背痛可透過注射補充關節液緩解。圖／院方提供
聯新國際醫院復健科主治醫師陳咏亮（見圖）急性頸部僵直、急性下背痛可透過注射補充關節液緩解。圖／院方提供

聯新國際醫院復健科主治醫師陳咏亮今天以既是復健科醫師、也是患者親身說明「以疼痛為師」治療下背痛經驗，他說，他因照顧家人攙扶與長時間彎腰按摩，致下背疼痛長達6個月，起初雙側背痛，後來疼痛延伸至鼠蹊部及雙側大腿，他試過運動治療、類固醇注射、復健治療，皆無顯著效果，「一度羞愧自己為專門處理疼痛問題的復健科醫師竟無法處理自己疼痛」。

陳詠亮行醫「目標讓病人能快樂活、健康動」！他回想疼痛經驗、表示，長達半年下背疼痛，當時甚至痛到穿鞋襪都困難，他依專科醫學訓練，做運動治療、施打類固醇復健治療的效果都有限，一度抱持與疾病和平共存想法，但一次轉念，自行施打高濃度葡萄糖液增生治療在脊椎受傷的小面關節，意外發現療效一次比一次進步，經5次注射，折騰半年的疼痛消失了。

他感謝這歷經半年多的痛苦，讓他親身體驗背痛病人的辛苦，「原來一切都是最好的安排」，他治療背痛、自己幫自己打針過程，讓他體會各種藥劑注射後的感受，可以跟病人分享，幫助患者走過疼痛的黑暗隧道。

一項研究調查「一個人一生一定會碰上一次」面臨小面關節炎狀況，20至29歲者57%、30至39歲者達82%，60歲以上者高達100%，民眾因為工作、追劇、打電動，相同姿勢維持太久，隔天起床頸部僵硬劇痛（俗稱落枕），或是跌倒、搬重物、彎腰工作、打掃等造成下背僵直疼痛，這些很可能都是腰椎小面關節發炎。

久坐、久站、姿勢不良椎間盤長期受壓迫，造成椎間盤突出，脊椎小面關節炎則是關節疼痛，只要關節有動作就會疼痛，久坐久站疼痛（椎間盤突出）可利用復健牽引治療，變換姿勢疼痛（脊椎小面關節炎）急性症狀可透過增生注射補充關節液改善，

陳詠亮表示，在脊椎小面關節炎關節液流失部位注射高濃度葡萄糖水或玻尿酸，可誘發局部增生發炎反應，促進韌帶組織修復，大部分急性患者注射後症狀可改善一半，可以自己行動，注射葡萄糖水較經濟實惠、臨床效果較好，只要打對部位，輕傷1-2劑、嚴重一點傷勢7-8劑就能治癒，但不是打完增生針劑就變成鋼鐵人，一旦超過生理極限，還是會造成新的損傷，還是要正確使用身體、訓練核心肌群，治療後病患仍經常脊椎疼痛，他建議轉介運動訓練復健課程，找出患者容易受傷的行為模式進行運矯治。

復健 患者 關節炎

延伸閱讀

四肢癱瘓孕婦因醫生一句話拚了 20年後帶帥兒登門感恩

前總統陳水扁貪汙有罪定讞 不滿律師證書遭廢止打官司結果出爐！

牽手阿比讓 廣州港好友達55個

台中慈濟醫院與勤益科大合作 神經醫學脊椎中心啟用

相關新聞

流感重症新增22例及11例死亡 公費抗病毒藥物延長到7月底

流感仍處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉20日表示，流感重症新增22例及11例死亡。疾管署發言人羅一鈞也說，預計七月仍是...

仍在高原期！新冠併發症上周每日平均增253例 XBB仍為主流

新冠疫情仍在高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉20日指出，近7日每日平均新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)...

猴痘出現首例女性確診 新北90多歲女性感染源不明

猴痘出現首例女性確診個案，感染源不明調查中。疾管署20日公布新增19例猴痘確診個案，包括18例本土及1例境外，其中包含1...

桃北北基1200月票7月1日啟用 桃捷公司：走專用通道免重複扣款

桃園大眾運公司今天表示，配合基北北桃1200公共運輸定期票7月1日啟用，桃園機場捷運線21處車站增闢專用通道，並安裝移動...

收起來就出事！德國客戶來台看工廠 一包包「綠色乖乖」很難解釋

「寧可信其有，不可信其無」，在這個科技時代，只要是機器存在的地方，常可見到奶油椰子口味綠色乖乖的身影，很多人相信「乖乖大神」可以保佑機器乖乖運行，若是有人質疑它只是迷信，工程師就會出面告誡「是真的有用，你遇到就知道」。

邊境攔截逾半為陸品項 知名電商「酷澎」進口也違規

食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國大陸，「乾燥裙帶菜(芽)」檢出重金屬鎘超標，總重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦