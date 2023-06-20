中國大陸有條件恢復鳳梨釋迦銷陸 農委會：開放比例少

大陸國台辦今（20）早宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，但「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」；農委會表示，中國有條件開放部分供果園與包裝場外銷大陸，占整體台灣鳳梨釋迦比例非常少，建議可以恢復兩岸技術對話，盡早恢復農產貿易。

農委會表示，目前「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台尚未接獲中方通知重新開放輸入鳳梨釋迦，也未提供註冊登記條件，中方公告名單僅有3家包裝廠和25家果園獲得許可，由於國際貿易須經雙方中央政府進行諮商，動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，呼籲中方在此平台下溝通諮商檢疫規範，讓所有包裝廠和果園有一致規範可循。

農委會國際處副處長林志鴻表示，根據盤點，這次在開放之列的，僅有14位農民、涵蓋3家包裝場、25家果園；根據農委會盤點，台灣鳳梨釋迦產業共有1009個供果園和50個包裝廠；這次開放的比例佔整個占比與外銷的量，真的非常少。

林志鴻說，希望中國大陸能夠依據國際貿易規範，鳳梨釋迦外銷的量可以再多開放一些，其他仍被禁止的我國農產品也可以盡快恢復，農委會是技術部門，希望兩岸依照防檢疫規範恢復對話，盡早恢復農產貿易。

農委會農糧署副署長姚志旺第一時間接獲消息，他說「太好了」；站在農委會立場，鳳梨釋迦當初因為介殼蟲事件被禁止，過程中也多次跟中國大陸溝通，只要符合相關流程與標準，能夠重新輸往中國大陸，農委會「樂觀其成」。

姚志旺說，當初因為鳳梨釋迦沒有辦法銷往中國大陸，因此開拓其他市場，嘗試把鳳梨釋迦進行加工、冷凍，這兩年也做了技術上的突破，比如截切、冷凍技術，嘗試銷往日本，縱然現在鮮果可以重新銷往中國大陸，但日本市場也不要輕易放棄，希望可以擴大這市場，把這產品，以及其加工品推往其他國家去。

姚志旺表示，當初鳳梨釋迦是因為介殼蟲問題遭到禁止，目前在品質上、集貨場清消也持續加強，也都有跟中國大陸做回應；他說，樂見外銷市場更為多元，但農委會推的鳳梨釋迦轉作獎勵方案仍持續，有些農民會轉作其他動產品，農民自行評估。

農委會說，中國大陸自110年9月20日起以介殼蟲為由，不符合國際規範片面暫停進口我國鳳梨釋迦後，我方即持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。

農委會表示，我方已於110年9月29日提送台灣釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，台東縣政府提交給中方的資料內容，均已包含於農委會規範之內，但始終沒有獲得中方正面回應。