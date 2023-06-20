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說清楚光電發展策略 80專家學者聯署提出4大訴求

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化縣沿海大城鄉及芳苑鄉常見農地及農舍種電。聯合報系資料照
彰化縣沿海大城鄉及芳苑鄉常見農地及農舍種電。聯合報系資料照

經濟部去年承諾擬定能源用地白皮書，但為加速光電發展又規畫綠能發展區，並研擬「彰化大城示範區」。成大都市計畫學系副教授黃偉茹等8位專家學者今共同召開「能源公正轉型聲明公開論壇」，提出4點訴求並呼籲政府透過計畫、引證、監管、協作，作為兼顧光電發展與公正轉型的路徑。

經濟部能源局今年2月研擬「彰化大城光電示範區」，開發案估算從今年起跑，最快2025年底將可第一期併網。經濟部次長曾文生日前表示，光電專區透過適當的管理機制可與農漁業共融，讓農業、漁業生產力能夠維持，並降低土地掮客尋租的可能性。

黃偉茹表示，政府積極發展綠能發展區，還沒公開說明其細節就規畫彰化大城作為光電示範區，但被畫進示範區的目前土地使用情況，有約70％為農地、13％養殖漁業，總計約有83％土地持續被使用，卻仍被列為生產力低、高鹽化的「低地力」區域，質疑低地力的標準。

成大都市計畫學系教授趙子元指出，為達到淨零與能源轉型，2025年台灣光電設置量需到20GW、2050年需達40至80GW，根據光電潛力研究，所需土地面積包含嚴重地層下陷區、顯著下陷區、土壤及地下水汙染區、廢耕地及連續休耕地，總計9.6萬公頃，2018年全國國土計畫提出的光電需求為2.5萬公頃，而2021年各縣市具體發展規畫總量僅4183.4公頃，顯見地方政府無心執行。

全國國土計畫為重要公共設施部門空間發展策略，盤點地面型太陽能光電目標為12GW，針對國土計畫如何引導地面型光電設置，趙子元提出4點建議，包含「計畫」國土系分層級協調及落實能源政策，將已明確具有區位、條件或計劃方針等策略，透過全國國土計畫、縣市國土計畫，加入相關設施的土地使用引導，作為土地部門管理依據。

第二，「引證」土地問題，以科學為本、數據資料整合為必要，再生能源布建規畫涉及大量土地資訊，應整合相關必要圖資，盤點各部門發展策略競合情況，推動效益、複合的可行性規畫優先順序。

第三，「監管」成長管理與容受力監測配套，才能確保光電發展及國土的永續性緊密扣合，另透過電業整合資訊規畫，研析最佳電力系統營運組合，再搭配土地使用規畫，透過電業凈零轉型，邁向能源轉型、永續利用的長遠目標；第四，「協作」納入民眾參與機制。

成大生命科學系教授教授李亞夫說，政府推動再生能源政策被一直詬病的就是選址、訊息公開、配套政策無法讓人解疑，且忽視光電發展對生態、生物多樣性的衝擊，早期甚至在林地架設光電板，為此大面積砍伐、破壞可以減碳的森林，非常荒謬；農委會提出漁電共生、農村或低地利選址，卻忽略生態及生物多樣性觀點，但無奈無太多數據可供政府參考，盼政府能針對此議題資訊公開透明，並接納專家學者意見。

台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢表示，政府目前在各項能源政策，尤其是光電上非常急就章。氣候變遷確實是威脅之一，但「若社會傾全力處理特定威脅，就會削弱其她威脅的因應措施」；當凈零碳排成為神主牌，氣候變遷成最重要議題，並把所有資源投注在再生能源上，其他解方就會被忽略。

廖桂賢說，目前凈零碳排課題被簡化成綠能，但其他軟性綠色解方向能源需求面、社會經濟活動重新調整、如何更順暢邁向凈零碳排議題等都很重要，與其著急尋找光電設置地，不如好好規畫相關細節；另氣候變遷也造成生態多樣性的嚴重流失、糧食自給率降低，台灣身為海島國，又面臨對岸不斷升高的威脅，維持農業糧食自給率很重要，但如今很多農地被列為低地力，讓人十分憂心，認為政府需多與社會溝通。

黃偉茹總結指出，全國約80位來自空間規畫與設計、農漁產業發展及生態環境研究相關的學者（橫跨40個系所、24間大學），已共同研擬聲明並提出4大訴求，包含建立明確的綠能發展區位劃設原則與總量管理、計畫引導綠能發展區劃設並落實資訊公開及公眾參與、訂定光電案場設計與營運管理規範，建立地方共生機制、落實既有光電案場的社會與環境責任及資訊揭露，滾動修正政策與計畫。

彰化 都市計畫

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