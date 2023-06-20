快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

北捷文湖線車廂改裝試辦 每列車減座椅可多載20人運能提升

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷3部改裝列車的車廂頂部及地板，分別張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客。圖／台北捷運提供
北捷3部改裝列車的車廂頂部及地板，分別張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客。圖／台北捷運提供

北捷運為提升文湖線運能，參考新加坡、紐約等國外地鐵作法，試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化，將中央車廂座椅與行李架全數拆除但保留博愛座，3部列車已完成改裝，每列車總載客數從400名增至420名，並於即日起上線服務。北捷表示，此試辦措施將視文湖線實際輸運情形來調整。

北捷說，文湖線每列車共4節車廂、每節20個座位，在符合電聯車原廠規範的前提下，鎖定第2、3節人潮較多的車廂，保留前後端的8個博愛座，拆除中間區域的12個座位與原有行李架，並在車廂兩側增設橫向扶手、車廂頂部加裝16組手拉環供旅客使用，兼顧乘車安全及多功能性。

至於第1、4節車廂維持原有座位數不變，北捷將車門旁扶手寬度從48公分縮為26公分狹長型樣式，騰出更多空間，讓動線更加順暢；另移除車門前部分立柱，使輪椅、行李箱及嬰兒車進出更便利。

北捷表示，首次嘗試推動車廂擁擠度管理觀念，加強宣導旅客充分使用車廂內部空間。此次改裝3列車，分別在車廂頂部及地板張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客，籲乘客進入車廂記得抬頭，跟著藍箭頭移動至車廂中央乘車，快到站前再循黃色下車等候區指標，在車門前方準備下車。

北捷統計文湖線5月尖峰整體最高流量，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行（往南港展覽館方向），每小時約1.3萬人次，晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行（往動物園方向），每小時約1.2萬人次。

北捷文湖線馬特拉列車空間優化，第2、3節加裝橫向扶手及手拉環。圖／台北捷運提供
北捷文湖線馬特拉列車空間優化，第2、3節加裝橫向扶手及手拉環。圖／台北捷運提供
北捷試辦改裝3部馬特拉列車，拆除第2、3節人車廂的座位與行李架，提升車廂容納空間。圖／台北捷運提供
北捷試辦改裝3部馬特拉列車，拆除第2、3節人車廂的座位與行李架，提升車廂容納空間。圖／台北捷運提供
北捷文湖線馬特拉列車空間優化，移除車門前部分立柱，使輪椅、行李箱及嬰兒車進出更便利。圖／台北捷運提供
北捷文湖線馬特拉列車空間優化，移除車門前部分立柱，使輪椅、行李箱及嬰兒車進出更便利。圖／台北捷運提供

車廂 北捷

延伸閱讀

迎端午連假海運疏運啟動 提供近22萬人次運能

北捷文湖線南京復興站 試辦月台設緊急停車按鈕

新北捷運公司又傳遲發津貼、未發明細 議員批管理一蹋糊塗

女子穿運動內衣搭捷運被攔 北捷：善意提醒無阻撓

相關新聞

桃北北基1200月票7月1日啟用 桃捷公司：走專用通道免重複扣款

桃園大眾運公司今天表示，配合基北北桃1200公共運輸定期票7月1日啟用，桃園機場捷運線21處車站增闢專用通道，並安裝移動...

收起來就出事！德國客戶來台看工廠 一包包「綠色乖乖」很難解釋

「寧可信其有，不可信其無」，在這個科技時代，只要是機器存在的地方，常可見到奶油椰子口味綠色乖乖的身影，很多人相信「乖乖大神」可以保佑機器乖乖運行，若是有人質疑它只是迷信，工程師就會出面告誡「是真的有用，你遇到就知道」。

邊境攔截逾半為陸品項 知名電商「酷澎」進口也違規

食藥署今公布最新邊境食品攔截清單，本周上榜15違規品項，其中8項來自中國大陸，「乾燥裙帶菜(芽)」檢出重金屬鎘超標，總重...

吳德榮：台灣在暖氣團內 今南部、花東恐飆38度

天氣熱、非常熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天說，台灣在暖氣團內，天氣炎熱，花東縱谷、南部內陸易有37、38度極...

桃竹竹苗月票明審查 4縣市攜手爭取

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，交通部長王國材昨到台鐵中壢站及中壢客運總站，視察整備及感應卡加值機台裝置設施。他表...

台南登革熱增1例 疫區大掃除

台南登革熱本土病例昨天再增1例，累計15例，為先前確診病例的家屬，疫情未擴散。仁德區公所本周將強力清除疫區內4戶堆積回收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦