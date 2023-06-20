北捷文湖線車廂改裝試辦 每列車減座椅可多載20人運能提升
台北捷運為提升文湖線運能，參考新加坡、紐約等國外地鐵作法，試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化，將中央車廂座椅與行李架全數拆除但保留博愛座，3部列車已完成改裝，每列車總載客數從400名增至420名，並於即日起上線服務。北捷表示，此試辦措施將視文湖線實際輸運情形來調整。
北捷說，文湖線每列車共4節車廂、每節20個座位，在符合電聯車原廠規範的前提下，鎖定第2、3節人潮較多的車廂，保留前後端的8個博愛座，拆除中間區域的12個座位與原有行李架，並在車廂兩側增設橫向扶手、車廂頂部加裝16組手拉環供旅客使用，兼顧乘車安全及多功能性。
至於第1、4節車廂維持原有座位數不變，北捷將車門旁扶手寬度從48公分縮為26公分狹長型樣式，騰出更多空間，讓動線更加順暢；另移除車門前部分立柱，使輪椅、行李箱及嬰兒車進出更便利。
北捷表示，首次嘗試推動車廂擁擠度管理觀念，加強宣導旅客充分使用車廂內部空間。此次改裝3列車，分別在車廂頂部及地板張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客，籲乘客進入車廂記得抬頭，跟著藍箭頭移動至車廂中央乘車，快到站前再循黃色下車等候區指標，在車門前方準備下車。
北捷統計文湖線5月尖峰整體最高流量，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行（往南港展覽館方向），每小時約1.3萬人次，晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行（往動物園方向），每小時約1.2萬人次。
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