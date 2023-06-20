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省很大！通勤月票票價出爐 跨中彰投苗999、彰化699元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。 圖／彰化縣政府提供
彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。 圖／彰化縣政府提供

預定7月1日上路的彰化縣公共運輸定期票，其中「中彰投苗跨城際定期票」票價999元，「彰化縣都市內定期票」票價699元，估計全縣有1萬5000人受惠，可減輕通勤通學交通負擔。

行政院編列特別預算推動「行政院促進公共運輸使用方案」，推行公共運輸定期票，彰化縣政府爭取交通部補助6900萬元，及自籌1715萬元，共計8615萬元，除了與台中、南投及苗栗共同推行「中彰投苗跨城際定期票」以外，也推出「彰化縣都市內定期票」，預定今年7月1日正式上線提供服務。

其中，「中彰投苗跨城際定期票」，在30日內可無限次使用四縣市市區客運、公路客運以及台鐵（起迄點都在四縣市境內）、公共自行車前30分鐘免費及台中捷運；彰化縣都市內定期票票價699元，除台鐵因程式修改問題，預定年底前服務外，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（迄點都在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。

縣府規劃在9個縣內客運場站販售彰化縣都市內內定期票，包括彰化彰客站、彰化員客站、員林彰客站、員林員客站、伸港彰客站、鹿港彰客站、田中員客站、溪湖員客站及二林員客站。

中彰投苗跨城際定期票除了9個客運場站販售外，在7個台鐵車站(除永靖、源泉外)亦可購買，包括彰化站、花壇站、大村站、員林站、社頭站、田中站及二水站。

縣府交通處表示，由於月票票價採「搭到飽」，坐得越多省越多，如果常使用公共交通載道的民眾，每個月可省2、3000元，預估全縣將有1萬5000人受惠，盼能藉由推行定期票方案，達到減輕民眾通勤通學交通負擔，提升公共運輸使用量。

彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。記者劉明岩／攝影
彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。記者劉明岩／攝影
彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。記者劉明岩／攝影
彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。記者劉明岩／攝影
彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。 圖／彰化縣政府提供
彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運及公共自行車前30分鐘免費。 圖／彰化縣政府提供

公共運輸 票價

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