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旱象減產約3成 台南龍眼蜂蜜今年可望凍漲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
市府農業局、東山區農會今上午舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，蜂蜜價格可望凍漲。記者謝進盛／攝影
市府農業局、東山區農會今上午舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，蜂蜜價格可望凍漲。記者謝進盛／攝影

因旱象影響龍眼樹開花，今年龍眼蜂蜜產量較去年估計減產3成，考量蜂蜜產銷需求，台南蜂農擬維持凍漲，下周將開會討論後拍板。

台南龍眼種植面積3678公頃，自2011年養蜂戶數87戶、養蜂箱數1萬4460箱，至2021年養蜂戶數163戶(增加87%)、蜂箱數2萬7246箱(增加88%)，去年產量約1312公噸、年產值約3.12億，現有產銷班19班、班員248人。養蜂戶數、飼養箱數、產量、產值皆居全台第一。

市府農業局、東山區農會今上午在東山區農會舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，有42戶蜂農參賽，邀請中華蜂產品協會張世揚博士、虎尾科大生物科技系教授彭及忠、嘉義大學植醫學系副教授宋一鑫副、百大青農(蜂農)詹承霖、苗栗區農業改良場助理研究員陳本翰等5人擔任複評委員。

評分項目包含澱粉酶活性值20分、羥甲基糠醛(HMF)10分、色澤15分、香氣25分、風味30分，評鑑小組依據總成績選出特等獎及頭等獎，得獎者將擇期舉行頒獎活動。

今中午評鑑結果出爐，有13戶蜂農獲得特等獎、22戶獲頭獎，東山區農會總幹事余淑琴表示、台灣養蜂協會理事長黃國展說，今年參賽戶數雖較略減，但整體蜂蜜品質更佳，蜂農累積長期養蜂技術、心得應是主因，參賽蜂蜜經一般品質檢測及藥物殘留檢測，嚴格把關蜂蜜品質。

而去年大宗龍眼蜜行情，5台斤塑膠桶裝每桶價格約300至400元間，特等龍眼蜜瓶裝（800克）約900元，黃國展、台灣養蜂協會監事蔡勝貿、蜂農邱品嘉等人說，雖然養蜂成本持續增加且今年減產，但考量整體市場消費需求，今年擬維持凍漲，預估下周會拍板定案。

市府農業局、東山區農會今上午舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，蜂蜜價格可望凍漲。圖 ／台南市政府農業局提供
市府農業局、東山區農會今上午舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，蜂蜜價格可望凍漲。圖 ／台南市政府農業局提供
市府農業局、東山區農會今上午舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，蜂蜜價格可望凍漲。記者謝進盛／攝影
市府農業局、東山區農會今上午舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，蜂蜜價格可望凍漲。記者謝進盛／攝影

蜂蜜 台南 農會

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