旱象減產約3成 台南龍眼蜂蜜今年可望凍漲

因旱象影響龍眼樹開花，今年龍眼蜂蜜產量較去年估計減產3成，考量蜂蜜產銷需求，台南蜂農擬維持凍漲，下周將開會討論後拍板。

台南龍眼種植面積3678公頃，自2011年養蜂戶數87戶、養蜂箱數1萬4460箱，至2021年養蜂戶數163戶(增加87%)、蜂箱數2萬7246箱(增加88%)，去年產量約1312公噸、年產值約3.12億，現有產銷班19班、班員248人。養蜂戶數、飼養箱數、產量、產值皆居全台第一。

市府農業局、東山區農會今上午在東山區農會舉辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，有42戶蜂農參賽，邀請中華蜂產品協會張世揚博士、虎尾科大生物科技系教授彭及忠、嘉義大學植醫學系副教授宋一鑫副、百大青農(蜂農)詹承霖、苗栗區農業改良場助理研究員陳本翰等5人擔任複評委員。

評分項目包含澱粉酶活性值20分、羥甲基糠醛(HMF)10分、色澤15分、香氣25分、風味30分，評鑑小組依據總成績選出特等獎及頭等獎，得獎者將擇期舉行頒獎活動。

今中午評鑑結果出爐，有13戶蜂農獲得特等獎、22戶獲頭獎，東山區農會總幹事余淑琴表示、台灣養蜂協會理事長黃國展說，今年參賽戶數雖較略減，但整體蜂蜜品質更佳，蜂農累積長期養蜂技術、心得應是主因，參賽蜂蜜經一般品質檢測及藥物殘留檢測，嚴格把關蜂蜜品質。