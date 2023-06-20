端午節將至！中醫師提醒：小心中暑 多吃除濕食材養身
端午節將至，而天氣也開始又濕又熱，這時候古怪天氣，搭配吃肉粽，許多人容易在此時因為濕熱，出現感冒、中暑、消化不良等身體狀況，中醫師就提醒，可以透過多吃解熱袪濕的食材，來改善身體狀況，避免夏天身體不適。
高雄和申堂的院長黃名仕中醫師指出，當潮濕與悶熱超過人體能承受的，中醫會稱為外邪，也就是濕邪、熱邪，會造成一系列人體機能失調。容易出現的症狀，包括中暑、濕疹、消化不良、倦怠、情緒不穩定、食物中毒以及體重增加等，中醫師提醒，濕熱會導致身體機能失調，會引發各種健康問題。
這時針對不同體質，可以透過食療，黃名仕中醫師表示，如果濕熱體質，可以吃熱袪濕的食材，如薏苡仁、赤小豆、綠豆、竹葉茶和苦瓜等，少吃辛辣與油膩食物，也能吃甘露消毒丹來清熱利濕；如果氣虛體質，多吃容易消化的食物，如黑豆、山藥、紅棗等，以補充氣血，中藥可用益氣聰明湯、清暑益氣湯來益氣除濕，但都建議要經過中醫師診斷再食用。
另外，中醫師也提醒，端午節吃肉粽時，一餐一顆為佳，避免攝取過多熱量或鹽分所造成的消化不良、體重上升或高血壓，還要隨時補充水分，避免長時間暴露在高溫或淋雨的環境，適度運動、減壓與放鬆，都是保持健康的重要措施。
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