網路盛傳苯巴比妥治療腸絞痛 兒科大老黃富源三點回應
高雄市政府昨公布稽查違規使用苯巴比妥單方藥物結果，共有4名醫師遭到裁罰，其中一位是在高雄楠梓的小兒科醫師苑秉純，他以治療小兒腸絞痛聞名。苑秉純昨表示，他是用「待克明」藥物治療腸絞痛，且是兒科名醫黃富源在文獻上推薦的用藥，至於苯巴比妥則是用於熱痙攣、抽筋的孩童。不過，高雄市衛生局表示，苯巴比妥單方藥物不可用於抽筋孩童，因而處停業一個月處分。
苑秉純強調，網路傳言他開立苯巴比妥治療嬰幼兒腸絞痛，這是造謠、同業抹黑。而此傳言也影響到兒科大老黃富源。
馬偕兒童醫院名譽顧問醫師黃富源今天透過管道表示，「Line群組流傳一段消息，提到本人黃富源醫師，我要澄清，第一，苑秉純醫師，我不認識，第二，我不會用巴比妥治療腸絞痛，第三，書中我寫的Bentyl (dicyclomine)（待克明）不是巴比妥類的藥品，希望爸媽能夠了解。馬偕兒童醫院黃富源醫師敬陳。」
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