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綁定手機即可使用 為恭醫院即日起開放虛擬健保卡就醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭紀念醫院即日起開放全院門診科別使用虛擬健保卡就醫，希望民眾更方便安全地使用健保卡。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院即日起開放全院門診科別使用虛擬健保卡就醫，希望民眾更方便安全地使用健保卡。圖／為恭紀念醫院提供

健康保險署推展「虛擬健保卡」政策，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院即日起開放全院門診科別使用虛擬健保卡就醫，希望民眾更方便安全地使用健保卡，院方表示，虛擬健保卡就是將實體健保卡數位化，透過手機綁定，至醫療院所出示QR Code就可以進行掛號、看診、檢查、領藥等就醫流程。

為恭醫院指出，以往就醫如果忘記帶健保卡，必須先支付押金，且在7天內持實體健保卡及收據再返回醫療院所申請退費，一旦超過期限，已繳費用只能自行吸收，但智能化時代來臨，人手一機，即使忘了帶健保卡，只要在手機裡安裝「健保快易通」App，申請虛擬健保卡就能解決看診、領藥沒帶健保卡的問題。

為恭行政副院長嚴從碩表示，為恭醫院推行虛擬健保卡後，增加民眾就診便利性，忘記帶健保卡的民眾，可至一樓服務台，有專屬服務窗口，由櫃檯人員一對一教學協助申辦「虛擬健保卡」，申請馬上可使用。虛擬健保卡也可方便醫師和病人間的溝通；醫師可透過雲端藥歷查詢病人健保的就醫紀錄、檢查報告、醫療影像及用藥記錄，有助於醫師快速有效率地瞭解病人健康狀況作為診斷用藥參考。病患也可透過健康存摺方便查詢個人就醫及用藥紀錄，更瞭解和管理自己醫療情況。

他表示，經歷疫情，現在更廣泛運用科技增加醫療便利性，虛擬健保卡也可使用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療，並且針對年長者、幼童等沒有手機的群眾，家屬可開通他們的虛擬健保卡，綁定在自己手機，如果臨時有狀況，也可視情況授權給其他親屬或陪伴者就醫，大幅提升服務品質和效率。

為恭紀念醫院即日起開放全院門診科別使用虛擬健保卡就醫，希望民眾更方便安全地使用健保卡。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院即日起開放全院門診科別使用虛擬健保卡就醫，希望民眾更方便安全地使用健保卡。圖／為恭紀念醫院提供

健保卡 醫師

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