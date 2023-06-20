職場性騷修法 勞動部長：強化求援管道落實處罰
MeToo運動燒不停。勞動部長許銘春今表示，上周已邀集專家學者討論訂定職場性騷擾樣態指引，性騷相關修法也正在進行中，讓受害人更容易求援、也落實性騷行為人應有的處罰，將按照期程送入行政院、立法院審議。
蔡英文總統、行政院長陳建仁日前指示，性平改革要從明定性騷擾樣態指引、提供友善申訴處理機制，以及針對「性平三法」修法三面向切入。立法院第二次臨時會將在7月中舉行，並預計通過「性別工作平等法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防治法」的「性平三法」修法。
許銘春今「第53屆全國技能競賽啟動記者會」會前受訪時表示，目前針對性騷擾樣態指引，上週已邀請專家討論，包成性騷類型、申訴救濟等，都會納入指引。
至於修法進度，許銘春也說正在進行中，將強化現有法規，包括內部與外部申訴管道，讓被害人能容易尋求協助，並落實性騷行為人應有的處罰。勞動部一定會按照期程，在7月13日前完成，送到行政院院會、再送到立法院審議。
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