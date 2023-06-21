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端午彩券買氣旺 威力彩6/22頭獎飆上6.8億

撰文／ 聯合線上／鐘正芳

不少民眾會趁端午節補運招財，台灣彩券公司今(112)年推出總獎金高達6.6億元的端午加碼活動，就是要讓民眾能幸運「粽」大獎。威力彩率先在6/5(一)頭獎加碼2億元，加碼後持續連摃，預估端午節當天、6/22(四)開獎的威力彩頭獎上看6.8億，是今年第二高頭獎！

威力彩6/22頭獎飆上6.8億。 圖／報系資料庫
威力彩6/22頭獎飆上6.8億。 圖／報系資料庫

威力彩今年共開出3次頭獎，分別在苗栗縣、台南市、高雄市、台中市誕生出4位億萬富翁，6/19(一)開獎的威力彩頭獎得主依舊從缺下，財神這次會降臨在誰身上？這週會不會出現第5位億萬得主呢？想被財神青睞的民眾，不妨參考威力彩包牌小秘訣：第一區任選6個號碼，再包下第二區8個號碼，就有機會一次抱走頭獎+7個貳獎。

除了頭獎飆高的威力彩，端午加碼還包括「大樂透」、「BINGO BINGO 賓果賓果」和「39樂合彩」，大樂透端午加碼6/23(五)將繼續加開31組100萬，加碼期間一張大樂透有雙重中獎機會，除了可以對億元頭獎，還可以對加碼的100萬，民眾不妨趁著端午開運好時機，買彩券挺公益，還有機會把獎金帶回家。

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